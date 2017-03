Die Geschichte der Stadt von Experten erklärt

NÜRNBERG - Egal ob es sich um Stadtgeschichte handelt, Spaziergänge durch das unbekannte Nürnberg oder Ausflüge in die Historie des Umlands: Die Nürnberger Zeitung kann bei diesen Themen auf das geballte Wissen einiger Experten zurückgreifen. Zeit, sie einmal vorzustellen.

Einer der schönsten Plätze der Stadt: der Bereich rund ums Tiergärtnertor. Beim Thema Stadtbild und -geschichte kann die NZ auf das Wissen vieler Experten zurückgreifen. Foto: NN



Wer tief in die Geschichte der einzelnen Stadtteile und ihrer Bewohner eindringen will, ist bei "Geschichte für Alle" genau richtig. Das Programm des Vereins enthält jedes Jahr rund 70 verschiedene Stadtrundgänge, sagt Geschäftsführer Bernd Windsheimer. Und zwar nicht nur in Nürnberg, sondern auch in Fürth, Erlangen und Bamberg.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die die Rundgänge im Ressort "Stadtteile" ausarbeiten und veranstalten, schreiben bereits seit 2009 auch Artikel für die "Entdeckertour" der NZ. "Wir sind circa fünf bis sechs Schreiber, die sich abwechseln", sagt Windsheimer. Alle engagieren sich – meist als freie Mitarbeiter neben dem Hauptberuf – schon viele Jahre bei "Geschichte für Alle".

"Zum Teil sind die Artikel ausformulierte und für die Zeitung aufbereitete Rundgänge, zum Teil auch komplett neue Geschichten", erklärt der 57-jährige Historiker. Hinter jedem der Texte stecke viel Arbeit. "Das Schreiben geht auch nur mit Vorerfahrung und dem Wissen, wie ich an bestimmte Informationen oder historische Bilder komme, wie ich das Ganze anschaulich beschreibe und daraus einen schlüssigen Rundgang entwickle", weiß Windsheimer.

Die Recherche sei oft eine richtige Detektivarbeit, denn gerade im Stadtteilbereich ist noch nicht alles erforscht. Das Faszinierende daran sei, dass man einen ganz anderen Blick auf seine Heimatstadt bekomme, wenn man sich mit ihrer Entwicklung und Geschichte beschäftige.

*Die längste "Karriere" unter den NZ-Autoren hat Hermann Rusam hinter sich. Der 76 Jahre alte Nürnberger ist pensionierter Lehrer und schreibt für die Themenseite "Heimat Franken". "Ich war schon immer historisch interessiert, das kam vom Elternhaus her", sagt Rusam. Seine Dissertation habe er beispielsweise über die Verstädterung der Dörfer um Nürnberg geschrieben. Neben seiner Lehrertätigkeit (Erdkunde, Wirtschaft, Rechtslehre, Sozialkunde) hat Rusam auch an der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität gelehrt. Seit 27 Jahren schreibt er auch für die NZ.

"Ich dachte erst gar nicht, dass ich Texte verfassen könnte, die 150 Zeitungszeilen füllen", erinnert sich der Professor an seine Anfänge. Diese Sorgen erwiesen sich aber als unbegründet, wie die vielen Bücher zu heimatkundlichen Themen rund um die Stadt – etwa zu den acht Herrensitzen von Erlenstegen oder zur Geschichte der Juden in der Nürnberger Innenstadt – beweisen, die bereits von ihm erschienen sind.

Themen für neue Artikel ergäben sich etwa bei Spaziergängen und beim Stöbern in Archiven oder seiner eigenen Bibliothek, sagt Rusam. "Oft bekomme ich auch Feedback von Lesern, die meine Artikel ausschneiden." Und obwohl der Ruheständler durchaus schon über den eigenen Tellerrand hinausgeblickt und im Lauf der Jahre alle Kontinente der Erde bereist hat, ist er doch eng mit der Heimat verbunden – und hat die Aufarbeitung ihrer Geschichte und Entwicklung zu mehr als nur seinem Hobby gemacht.

*Auch die Altstadtfreunde kooperieren in Sachen Stadtgeschichte schon lange mit der NZ: Ihre "Entdeckertouren" durch die Stadt feiern heuer sogar ihr zehnjähriges Jubiläum. "Seit 2007 schreiben etwa 20 Autoren von uns dafür", sagt Karl-Heinz Enderle (65), der Vorsitzende der Altstadtfreunde. 91 Artikel sind in dem Zeitraum bereits erschienen.

"Die Idee für die Kooperation entstand durch die Altstadtspaziergänge, die wir anbieten." Diese sollten nachlesbar und nachgehbar gemacht werden. Auch zwei Heftchen mit den gesammelten Zeitungsartikeln sind schon erschienen. "Ich habe schon oft Menschen gesehen, die die Spaziergänge mit dem Heft in der Hand abgelaufen sind." Die Schreiber sind alle lange Mitglied bei den Altstadtfreunden und Stadtführer, die sich aus Interesse mit der Geschichte Nürnbergs befassen und im Laufe der Zeit ein großes Wissen darüber angehäuft haben.

Für die "Entdeckertour"-Seite wird laut Enderle einerseits auf bewährte Spaziergänge zurückgegriffen, die sie Autoren selbst oder ein anderer Altstadtfreund – manche stammen sogar noch aus der Feder des früheren Vorsitzenden Erich Mulzer – verfasst haben. Diese werden dann bearbeitet, gekürzt und an das an Zeitungsformat angepasst.

Andere Artikel schreiben die Autoren exklusiv für die NZ. "Ein besonders erfolgreicher war der zu ,Nürnbergs Latin Lovers‘, der sich um lateinische Inschriften im Stadtbild drehte", berichtet Enderle, der auch schon zwei, drei Texte beigesteuert hat. "Wir haben danach Dutzende Anfragen bekommen. Die Leute wollten wissen, ob dazu noch ein Spaziergang entsteht oder wie sie an den Text kommen können."

*Nächste Woche beginnt die NZ eine neue Kooperation, und zwar im Zusammenhang mit ihrer 2014 gestarteten Mitmachserie "Mein Platz, meine Straße, meine Stadt". In Nürnberg gibt es seit etwa zwei Jahren nämlich ein ähnliches Projekt – im Internet: Unter dem Namen "Nürnberg – Stadtbild im Wandel" zeigen Sebastian Gulden, Stefan Schwach und Boris Leuthold aktuelle und historische Bilder von Straßenzügen, Plätzen und Gebäuden und erzählen die Geschichte hinter der Veränderung.

"Ich will den Menschen das unbekannte Nürnberg zeigen", begründet Schwach sein Engagement. Der 50-Jährige arbeitet eigentlich als Industriekaufmann, doch er interessiert sich schon seit seiner Jugend für Architektur und Geschichte seiner Heimatstadt und hat unzählige Fotos und Bücher zum Thema gesammelt.

Obwohl Schwach die Wohnungsnot in Nürnberg kennt, würde er sich doch wünschen, dass "nicht auf Teufel komm raus alles nachverdichtet wird", aktuell etwa in der Pillenreuther Straße. Dort gebe es ein Ensemble aus dem Jahr 1919. "Das hat bis auf drei kleine Treffer den Krieg überstanden, wird aber nun abgetragen, um nachverdichten zu können." Mit ein bisschen gutem Willen hätte man dafür durchaus eine andere Lösung finden können. "Da wünsche ich mir mehr gesellschaftlichen Rückhalt."

Durch seine Stadt geht der 50-Jährige mit offenen Augen, meist hat er auch eine Kamera dabei. "Ich achte auf Kleinigkeiten wie neue Fenster oder neuen Putz." Der schönste Platz Nürnbergs? "Einer davon ist der Tiergärtnertorplatz mit Blick zur Kaiserburg und dem Albrecht-Dürer-Haus."

Auch Sebastian Gulden interessiert sich schon seit jüngster Kindheit für Gebäudebau und Architektur. Der 34-jährige Ingolstädter hat diese Leidenschaft sogar zu seinem Beruf gemacht: Er arbeitet als selbstständiger Kunsthistoriker.

Das Ehrenamtsprojekt "Stadtbild im Wandel" konzentriert sich weniger auf die Altstadt, sondern "mehr auf den Rest von Nürnberg, der noch nicht so bewirtschaftet ist", sagt Gulden. "Die Bewohner sollen ihre Stadt nicht als gegeben hinnehmen, sondern als etwas, was organisch wächst und sich verändert." Die Menschen müssten ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass Nürnberg nicht nur ein Futteral zum Wohnen und Einkaufen sei, sondern auch die bauliche Umgebung eine sehr wichtige Rolle für die Lebensqualität spiele.

Der Dritte im Bunde, Boris Leuthold, steckt gerade mitten in der Wohnungsrenovierung. "Ich bin 2003 von Berlin nach Nürnberg gezogen und habe lang nach einer Altbauwohnung gesucht." Es sei unglaublich, was ihm in dieser Zeit als "stilecht" und "schön" angeboten wurde. "Viele Menschen haben heute gar kein Verständnis mehr dafür, was Altbau eigentlich ist." Da werde lieber Hals über Kopf modernisiert oder gleich herausgerissen. "Das ist so, als würde man in ein silbernes Auto eine rote Tür bauen, nur, weil die Farbe gerade in ist." Der 38-Jährige saniert seine Wohnung deshalb lieber selbst.

An Nürnberg musste sich Leuthold, der als Verwaltungsbeamter arbeitet, erst gewöhnen. "Aus Berlin war ich eine ganz andere Altbausubstanz gewohnt, und auch mehr Originalität. Hier ist irre viel verbastelt."

Durch das Stadtbild-Projekt hofft er, die Bürger darauf aufmerksam zu machen, dass es auch außerhalb der Altstadt schöne Ecken gibt, etwa Wöhrd und Johannis. "Und ich möchte den Blick dafür schärfen, dass nicht alles ein Sanierungsfall ist, wo mal etwas Farbe abplatzt. Häuser müssen auch mal eine gesunde Patina entwickeln." Schließlich würden die Menschen nach Frankreich und Italien in Urlaub fahren, weil sie die verzierten Gebäude und Gassen schön fänden. Nur zu Hause sei das dann plötzlich alles wieder vergessen.

www.geschichte-fuer-alle.de

www.altstadtfreunde-nuernberg.de

www.facebook.com/nuernberg.stadtbildimwandel

