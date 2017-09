"Die Höhle der Löwen": Wöhrl war sehr aufgeregt

NÜRNBERG - Auch wenn sie ihre öffentlichen Auftritte schon lange nicht mehr zählen kann, vor der ersten Aufnahme für die vierte Staffel der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" war sie aufgeregt — und zwar sehr: Dagmar Wöhrl, Bundestagsabgeordnete, ist als neue Investorin bei den "Löwen" mit dabei.

Die Investoren aus "Die Höhle der Löwen" sind berüchtigt - neu dabei ist Dagmar Wöhrl (unten rechts). © MG RTL D / Bernd-Michael Maurer



"Alle anderen kennen sich schon von Anfang an, natürlich war ich aufgeregt, weil ich als Neue in die Gruppe gekommen bin!", erzählte die 63-jährige, ehemalige "Miss Germany", die mit dem Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl verheiratet ist, in einem Interview mit den Nürnberger Nachrichten.

Das Prinzip der Show, die am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr startet, ist einfach: Menschen mit einer Geschäftsidee kommen in das Studio und bieten den "Löwen" – den Investoren – Anteile an ihren Firmen an.

Die "Löwen" stellen spitze Fragen und entscheiden, ob sie investieren wollen – oder eben nicht. Bei interessanten Geschäftsideen versuchen sich die "Löwen" zudem gegenseitig auszustechen. "Es sind tolle Sachen dabei, um die wir gebuhlt haben", verriet Wöhrl noch. Sie selbst habe einige gute Deals bekommen.

Ob sie im kommenden Jahr erneut dabei ist — die Anfrage liegt bereits auf dem Tisch — hat die 63-Jährige noch nicht entschieden. Das will sie davon abhängig machen, wie ihr die Endfassung der ersten zwei, drei Folgen, die sie selbst noch nicht gesehen hat, gefallen.

