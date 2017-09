Die nächste Litfaßsäulen-Toilette steht am Kornmarkt

NÜRNBERG - Am Kornmarkt gibt es ab sofort die dritte Litfaßsäulen-Toilette in Nürnberg. Die ersten beiden automatischen WC-Anlagen wurden am Josephsplatz und in der Königstraße in Betrieb genommen. Weitere Standorte werden in den nächsten Jahren folgen.

Litfaß-Klo Nummer drei: In dieser Säule, die jetzt am Kornmarkt steht, verbirgt sich eine Toilette. © Michael Matejka



Wie bei jeder kostenpflichtigen städtischen Toilette, kostet auch hier der Toilettengang 50 Cent. Nach jeder Benutzung reinigt sich das WC und der komplette Innenraum automatisch. Die Außenflächen der Litfaßsäule dienen als normale Werbeflächen.

Zusammen mit der Stadtreklame Nürnberg stellt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) die Litfaßsäulen auf, in denen die Automatik-WC-Anlagen stecken. Sör ist für die technische Standortsuche und die Bauarbeiten verantwortlich. Den weiteren Betrieb und laufenden Unterhalt nach der Aufstellung übernimmt die Stadtreklame Nürnberg.

Tragfähiger Untergrund

Für jedes der künftigen Litfaßsäulen-WCs muss ein geeigneter Platz gefunden werden. Dies gestaltet sich stellenweise aufwendig. Zum einen braucht die Stadtreklame einen sichtbaren Ort, damit die Werbung auch gesehen wird. Dann muss der Untergrund tragfähig und bis zu einer Tiefe von 2,70 Metern frei von Leitungen, Rohren und Kelleranlagen sein.

Ausreichend Platz um und über der Werbesäule muss da sein, um die Werbeplakate tauschen zu können. Gerade in der Altstadt sei es leider äußerst schwierig, fündig zu werden, heißt es bei Sör.

Auch der aktuelle Standort am Kornmarkt konnte nur realisiert werden, weil im Vorgriff auf die eigentlichen Bauarbeiten eine Wasserleitung verlegt wurde.

