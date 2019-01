Die Narren sind los: Alle Faschings-Bilder aus der Region!

Garde und Gala: Fränkische Faschingshochburgen läuten die heiße Phase ein - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jetzt wird's wild: Die Narren in der Region rüsten sich für die heiße Phase der fünften Jahreszeit. Bei Bällen und Faschingspartys ging's am Wochenende bereits gehörig rund. Ausgefallene Kostüme, wilde Tänze und die schönsten Prinzenpaare - Wir haben alle Bilder!

Die nächsten 51 Tage regieren in Nürnberg die Narren: Mit Schwung ging es am Sonntag im Hotel Narritim in die heiße Faschings-Phase. Der Saal war proppenvoll die Laune hochangeheitert. Höhepunkt der Veranstaltung war neben akrobatischen Tanzeinlagagen der Garten auch die Inthronisation von Manuela I. und Jürgen I., dem Prinzenpaar zu Narrenberg. Selbst OB Ulrich Maly war mit seiner roten Faschingsnase am Start.