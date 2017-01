Die Opferrolle nervt

NÜRNBERG - Hatice Taş und Emine Boztepe vom Landesfrauenverband Nordbayern der muslimischen Organisation Ditib nehmen sich des Themas „häusliche Gewalt“ auf ihre ganz eigene Art an.

Auch unter Migrantinnen ist der Kampf gegen häusliche Gewalt ein Thema. Viele Türkinnen stört allerdings, dass sie in der Debatte oft nur auf die Rolle des hilflosen Opfers reduziert werden. © Foto: dpa



Oberflächlich betrachtet, könnten die beiden Frauen kaum unterschiedlicher sein: Hatice Taş ist Mutter und Hausfrau und durch ihr Kopftuch sowie ihren langen, figurverhüllenden Mantel schon auf den ersten Blick als Muslimin zu erkennen. Nicht so Emine Boztepe, die unauffällige, „westliche“ Kleidung zu offenen Haaren bevorzugt und bei der Awo in Fürth arbeitet.

Dennoch kämpfen die beiden Deutsch-Türkinnen gemeinsam — und das gleich an zwei Fronten: Als Erste und Zweite Vorsitzende des muslimischen Ditib-Landesfrauenverbandes Nordbayern nehmen sie nicht nur häusliche Gewalt gegen ihre Geschlechtsgenossinnen ins Visier. Auch das in vielen Köpfen verankerte Klischee von der armen Türkin, die von ihrem Mann stets unterdrückt wird, wollen sie überwinden.

Die letzte große Veranstaltung des Verbandes, ein Abend zum „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November, steht beispielhaft für den „zweigleisigen“ Ansatz. Die deutsch-türkisch besetzte Podiumsdiskussion im großen Saal des Südpunkts war nicht nur an die vielen Vertreter der Ditib-Moschee-Vereine aus ganz Bayern gerichtet, die für das Thema sensibilisiert wurden. Man wollte mit der Organisation auch einer breiteren Öffentlichkeit demonstrieren, dass sich muslimische Frauen durchaus selbst zu helfen wissen.

„Wir werden immer nur als hilflose Opfer dargestellt“, ärgert sich Emine Boztepe. Ein Stereotyp, mit der sich ihre Mitstreiterin Hatice Taş wegen ihrer Kopfbedeckung sogar noch häufiger herumschlagen muss. Dabei entspricht die dreifache Mutter eben nicht dem Klischee vom ungebildeten „Kopftuchmädchen“. Die gelernte Bürokauffrau, die ihren Beruf aus eigener Entscheidung an den Nagel hing, um ihre Kinder großzuziehen, sitzt deswegen nicht untätig zu Hause herum.

Schon seit Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in der Nürnberger Eyüp-Sultan-Moschee. „Auch wenn es kaum einer sieht: Unsere Frauen sind sehr aktiv in den Gemeinden“, sagt die 43-Jährige, die für die Moschee unter anderen schon Kalligraphie-Kurse, Nachhilfegruppen, Ausflüge und Moschee-Führungen organisiert hat. Auch an Hilfs- und Sammelaktionen für Flüchtlinge war sie beteiligt. Anfang 2016 hat sie dann den Vorsitz des Frauenverbands Nordbayern übernommen.

Problem in allen Schichten

Aber macht sie sich mit dem Thema „häusliche Gewalt“ nicht eher unbeliebt in einem konservativ-muslimischen Umfeld? „Das ist auch so ein hartnäckiges Vorurteil“, sagt Hatice Taş und schüttelt den Kopf. „Es ist doch nicht so, dass Gewalt gegen Frauen ein ausschließlich muslimisches oder türkisches Problem ist. Häusliche Gewalt gibt es leider überall, ungeachtet der Gesellschaftsschicht, Kultur, des Bildungsstands oder des Herkunftslands.“

Auch ihre Stellvertreterin Emine Boztepe weist jeglichen Zusammenhang zwischen häuslicher Gewalt und einem konservativ-religiösen Weltbild, in dem Frauen traditionell eher eine sekundäre Rolle spielen, vehement zurück. „Es ist im Übrigen auch nicht so, dass muslimische Männer Frauen nicht ernst nehmen. In unseren Moscheen ist man mir bislang immer nur mit Respekt begegnet. Ungeachtet dessen, ob ich beispielsweise ein Kopftuch trage oder eben nicht“, sagt Boztepe.

Trotzdem wollen sie weiter aufklären und mit Vor-Ort-Besuchen oder Info-Material den Kampf gegen häusliche Gewalt in die rund 60 Moscheen tragen, die im Ditib-Landesverband Nordbayern organisiert sind: „Es ist und bleibt ein wichtiges Thema“, betont Hatice Taş. Das scheint man immerhin auch in den Gemeinden so zu sehen: „Wir hatten bereits auf unserer Veranstaltung positives Feedback von vielen — auch männlichen — Vereinsvertretern. Sie meinten: ,So etwas müsst ihr unbedingt auch bei uns in der Moschee machen.‘“

