Die Schulranzen für den Herbst stehen längst parat

Viele Eltern kaufen die erste Büchertasche für ihr Kind bereits im Frühjahr

NÜRNBERG - Noch sind ein paar Monate Zeit, bis die nächste Generation von Erstklässlern die Grundschulen erobert. Bei der Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, dem Nachwuchs einen Schulranzen zu kaufen, gehen die Meinungen offenbar stark auseinander.

Ein Schulranzen muss nicht nur dem Kind gefallen, sondern auch auf die Körpergröße abgestimmt sein, um spätere Haltungsschäden zu vermeiden. Karin Schnidtmann passt Katharina die Büchertasche an. © Foto: Michael Matejka



Bei Spielwaren Schweiger in Mögeldorf liegt die Hauptverkaufszeit für Schulranzen in der Zeit zwischen Januar und Mai, wie Einzelhandelskauffrau Karin Schnidtmann erklärt. So könne das Kind den Ranzen noch im Kindergarten präsentieren, bevor es an der Grundschule endlich losgeht. In den vergangenen Jahren seien im Frühjahr oftmals 80 Prozent der Ranzen verkauft worden.

Die Preisspanne bewegt sich überwiegend zwischen 180 und 250 Euro, Auslaufmodelle sind schon für 80 Euro zu haben. Alle Schulranzen sind mit einem Feder-, Schlampermäppchen und Turnbeutel im gleichen Design ausgestattet.

Die Expertin benötigt meistens 30 bis 45 Minuten, um Kinder und Eltern zu beraten. Die Schultasche muss richtig eingestellt sein und gut sitzen, damit keine Haltungs- oder Rückenschäden drohen. "Ich hatte auch schon Erstklässler hier, die 1,45 Meter groß waren", erinnert sich Schnidtmann. Diese erhalten gleich einen fortführenden Rucksack für Kinder über 1,40 Meter.

Die Zeiten, in denen dem Nachwuchs der nächstbeste Kasten umgeschnallt wurde, sind längst vorbei. Drei bis vier Jahre sollten die im Vergleich zu früher deutlich schmaleren Modelle mindestens getragen werden können. Oftmals werden die in der Höhe verstellbaren Exemplare nach einem Jahr nachjustiert. Leichte Modelle gibt es bereits ab 800 Gramm, andere Ranzen wiegen bis zu 1,3 Kilogramm.

Extra Schulranzenmärkte

Das Bürofachgeschäft Kaut-Bullinger im City-Point, mit Fokus auf hochwertigen Büroartikeln, veranstaltet jedes Frühjahr extra zwei Schulranzenmärkte, wie ein Mitarbeiter berichtet. Auch unterm Jahr kommen immer wieder Eltern, um ihre Kleinen mit dem ersten Schulranzen auszurüsten, oder um herauszufinden, welches der richtige Füller für die jungen Schüler sei.

Bei Karstadt herrscht ebenfalls im Frühjahr Hochkonjunktur. Die Filiale in der Innenstadt hat die Schulranzen erst vor ein paar Jahren wieder in ihr Sortiment aufgenommen, berichtet eine Verkäuferin. Früher liefen die Büchertaschen unter Lederwaren, jetzt in der Schreibwarenabteilung. Auch hier kaufen Großeltern, Patentanten und -onkels gerne einige Monate vor dem Schulstart im September ein.

JOHANNES HANDL