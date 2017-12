Hausfrauen bleiben schockiert stehen, Teenager drehen sich begeistert um, Männer pfeifen anerkennend durch die Zähne. Ihr spontanes Interesse gilt einer neuen Sexywelle: Minimode in Papier. (...) Gestern 11.45 Uhr in der Breiten Gasse. Die "Hertie"-Verkäuferinnen Karin Schawohl und Ursula Gräbner tragen die Papiermode offen zur Schau. Bereits nach den ersten Metern richten sich bohrende Blicke auf die beiden Schönheiten. Ob des schlechten Wetters für ihre sommerliche Tracht stöhnt eine Passantin: "Glatter Wahnsinn. Die holen sich bestimmt eine Lungenentzündung." Einige Fußgänger, vor allem jüngere Herren, nehmen die Verfolgung auf. Schnell spricht es sich herum: Mädchen in Papier. Hier geht es zum Artikel vom 9. April 1967: Die Mädchen in Papier © Kammler