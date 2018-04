Diebstahl in Nürnberger Gaststätte wohl geklärt

Mutmaßlicher Täter vermutlich für weitere Einbrüche in Bayern verantwortlich - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In einer Gaststätte im Nürnberger Stadtteil Galgenhof hat ein Einbrecher im Februar mehrere Hundert Euro entwendet und einen vierstelligen Sachschaden hinterlassen. Nun stellt sich heraus: Der mutmaßliche Täter sitzt bereits im Gefängnis.

Die Polizei hat offenbar einen Einbruch in der Nürnberger Südstadt geklärt. Ein bisher Unbekannter war dort am 17. Februar in ein Restaurant im Stadtteil Galgenhof eingebrochen, hatte knapp 500 Euro entwendet und einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro hinterlassen.

Anhand der damals gesicherten Spuren ermittelte die Nürnberger Kripo nun einen Tatverdächtigen: Der Mann ist 25 Jahre alt - und sitzt derzeit bereits wegen anderer Delikte in Haft. Laut Polizei ist er wohl außerdem für verschiedene weitere Einbrüche in Bayern verantwortlich.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.