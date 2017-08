Diese Straßen sind zum District Ride gesperrt

Auch für Fußgänger gibt es in der Innenstadt Einschränkungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für den Red Bull District Ride muss die Stadt Nürnberg am Freitag und Samstag, 1. und 2. September 2017, einige Straßen in der Sebalder Altstadt sperren. Anwohner werden gebeten, ihre Autos rechtzeitig außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken.

Am Hauptmarkt laufen die Aufbauarbeiten für den District Ride bereits auf Hochtouren. © Stefan Hippel

Am Hauptmarkt laufen die Aufbauarbeiten für den District Ride bereits auf Hochtouren.

Die unten genannten Straßen werden am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr gesperrt. Anwohner werden gebeten, ihre Autos rechtzeitig außerhalb der gesperrten Bereiche zu parken - sofern sie diese im Zeitraum der Sperren benutzen wollen. Die Zufahrt für Anlieger ist nur bei besonderen Ausnahmen möglich.

Außerdem wird es temporäre Sperren innerhalb der Sebalder Altstadt geben, um die Fahrtstrecke von der Burg zum Hauptmarkt abzusichern, teilt die Stadt Nürnberg in einer Pressemeitteilung mit. Auch für Fußgänger und Radfahrer ergeben sich auf dem Hauptmarkt, dem Rathausplatz, dem Albrecht-Dürer-Platz und am Ölberg Einschränkungen.

Wegen der verengten Wegeführung entlang der Südfassade des Rathauses werden Radfahrer gebeten, abzusteigen oder den Hauptmarkt über die Theresienstraße und den Rathausplatz zu umfahren. Die Verkehrssperren sind erforderlich, um während der Veranstaltung die Sicherheit der Zuschauer, Sportler und Anwohner zu gewährleisten. Das Konzept entwickelte die Stadt zusammen mit der Polizei und dem Veranstalter. Sör (Servicebetrieb öffentlicher Raum) bittet um Verständnis für die Einschränkungen.

Von den Verkehrssperren sind folgende Straßen betroffen:

Obere Söldnersgasse, Untere Söldnersgasse, Schildgasse, Stöpselgasse, Theresienstraße, Fünferplatz, Beim Tiergärtnertor, Vor dem Albrecht-Dürer-Platz, Obere Krämersgasse, Agnesgasse, Füll, Sebalder Platz und Schulgäßchen.

Ebenfalls werden sogennante technische Sperren rund um den Hauptmarkt errichtet. Laut einem Sprecher der Stadt Nürnberg sind damit Gabelstapler oder große Lkw gemeint, sodass keine Fahrzeuge in die Zuschauermenge hineinfahren können. Betroffen sind die Waaggasse, Winklerstraße, Ecke Waaggasse, Fleischbrücke, Plobenhofstraße, Beiderseits der Frauenkirche, Spitalgasse Ecke Hans-Sachs-Gasse und Obstgasse.

+++ Hier finden Sie alle Infos zum großen Spektakel am Wochenende +++

Die Vorbereitungen für den District Ride 2017 laufen schon auf Hochtouren. Am Sebalder Platz und dem Hauptmarkt sind schweres Gerät und fleißige Arbeiter im Einsatz, damit bis zum 1. September der Freeride-Parcours steht.

Bilderstrecke zum Thema

Bereits zum fünften Mal findet der Red Bull District Ride in Nürnberg statt. Und auch in diesem Jahr hat es der Kurs in sich! 20 Weltklasse Slopestyle-Athleten müssen den von Martin Söderström designten Kurs überwinden und die siebenköpfige Jury überzeugen.