Überall auf dem Markt steigt einem der Duft von frischen Nürnberger Bratwürsten auf dem Grill in die Nase. Zahlreiche Buden verkaufen die berühmten 9 cm kleinen Nürnberger Rostbratwürste als "3 im Weggla", also 3 Bratwürste im Brötchen. So bekommt man die feinen Würste praktisch auf die Hand, sogar in Bio-Qualität. Guten Appetit! © Steffen Oliver Riese