Diesel-Milliarde: Nur ein kleiner Teil fließt in die Region

Nötig wären 980 Millionen allein für Nürnberg, heißt es seitens der Stadt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Diesel-Milliarde soll Städten helfen, in denen die Stickstoffdioxid-Belastung besonders hoch ist. Doch das Ringen um die Fördermittel ist zäh - und löst ein Problem nicht: zu viele Autos in der Stadt.

Ein E-Bus rollt bereits durch Nürnberg — und zwar äußerst zuverlässig, wie berichtet. Sechs weitere will die VAG auch im Zuge der Förderung durch die „Diesel-Milliarde“ nun vorzeitig beschaffen. © Stefan Hippel



Jubel klingt anders. Als die Bundesregierung beschließt, mit einem Sofortprogramm für saubere Luft eine Milliarde Euro in kommunale Maßnahmen zu pumpen, hält sich die Freude bei Nürnbergs Bau- und Verkehrsreferent Daniel Ulrich in Grenzen. Dabei ist Nürnberg eine von 60 Städten, die von der zur Hälfte von den Automobilherstellern getragenen "Diesel-Milliarde" profitieren sollen. Schon im Februar spricht Nürnbergs Baureferent von keinem großen Wurf und einer miesen Förderquote.

Ein halbes Jahr später überwiegt die Skepsis noch immer. Die Stadt ist inzwischen in der Endphase für einen Masterplan, um so viele Fördermittel wie möglich nach Nürnberg zu leiten. Stichtag ist der 31. August, bis dahin müssen die Kommunen das Paket schnüren. Darin verpackt: Projekte, die helfen, die Stickstoffdioxid-Emissionen in der Stadt zu senken.

Doch schon diese Frist sieht Daniel Ulrich kritisch, weil das "ein extrem sportlicher Zeitplan" sei. "In dieser kurzen Zeit können keine neuen Konzepte kreiert werden", erklärt der Baureferent. Was also hat die Stadt in den vergangenen sechs Monaten getan? Sie hat alle Ideen und alles Wissen zusammengetragen, um beides in sechs Schwerpunkten zu bündeln. Die reichen von der "Digitalisierung des Verkehrssystems" über "Radverkehr" bis zur "Elektrifizierung des Verkehrs".

Nutznießer will auch die VAG sein. Seit Februar rollt der erste E-Bus durch Nürnberg, sechs weitere wollen die Verkehrsbetriebe der Stadt vorzeitig beschaffen. Vor allem aber wird der technische Ausbau der Ringbuslinie Teil des Masterplans. Mit den Fördermitteln sollen neue Ampelschaltungen und zusätzliche Busspuren ermöglicht werden, "damit die Linie stabiler ist und auch die Punkte besser verknüpft sind, die nicht so hoch belastet sind", erklärt Daniel Ulrich.

Für Josef Hasler, Vorstandsvorsitzender der VAG, ist eine großzügigere Förderung als in den vergangenen 15 Jahren notwendig, um in Fahrzeuge und das Streckenangebot zu investieren - und um die bestehende Infrastruktur zu erhalten. "Beides ist unumgänglich, weil wir mit steigenden Fahrgastzahlen rechnen, vor Herausforderungen wie der Digitalisierung stehen und unser Angebot noch attraktiver, noch leichter machen wollen."

Weniger Autoverkehr in der Stadt

Die Pünktlichkeit der Busse ist da nur ein Punkt - aber auch für Daniel Ulrich ein entscheidender. Am Ende, sagt er, helfe in der ganzen Problematik nur eines: "Wir müssen weniger Autoverkehr auf den Straßen haben - vor allem weniger Diesel."

Innerhalb der Stadt klappe das schon ganz gut, das Problem sind die Einpendler, "denen man immer erklärt hat, dass Diesel das Beste ist - nun aber doch nicht". Die Folge: "Die Stadtbewohner leiden unter Abgasen, Lärm und dem Flächenverbrauch der Umlandbewohner." Wirklich lösen lässt sich das Problem laut Ulrich nur über alternative Angebote in der Mobilität, damit die Innenstadt Fußgängern und Grünflächen vorbehalten bleibt.

Stadt zahlt für Autoindustrie

Eine Utopie ist das nicht, "das zeigen die Erfolge der vergangenen Jahre", findet Nürnbergs Baumeister. Nur geht es eben langsam. "Und genau das ist das Problem der Diesel-Milliarde: Schnell und ohne Plan macht einfach keinen Sinn. Sonst gibt es ganz schnell Chaos."

Schon jetzt ist es mitunter schwierig, im Förderwirrwarr den Überblick zu behalten. Schließlich ist auch jetzt schon Diesel-Geld nach Nürnberg geflossen, zum Beispiel für neue Fahrgastanzeigen oder den Einsatz von Elektro-Lastenrädern bei Paketdiensten. Nur voll gefördert werden die eben nicht, sondern, je nach Maßnahme, zu 40 bis 60 Prozent. Die Stadt zahle also immer für das Problem der Autoindustrie mit, "das muss schon dazugesagt werden, leider", findet Ulrich.

Viele kleine Schritte

Nur der Masterplan werde voll gefördert, auch deshalb hat die Stadt in diesen viel Arbeit hineingesteckt - wie aber 60 andere Kommunen auch -, um an größere Summen aus dem Fördertopf heranzukommen. Für die Beschleunigung der Ringbuslinie rechnet Ulrich mit Kosten "im niedrigen einstelligen Millionenbereich".

Diesel-Urteil: Nürnberger lehnen Fahrverbote noch ab

Zwei Millionen Euro soll der zweite größere Brocken kosten, die Erweiterung des Dynamischen Verkehrsleitsystems rund um die Messe, das Stadion und die Arena. "Hier geht es um riesige Verkehrsmengen. Die zu steuern, ist für den ganzen Süden Nürnbergs essenziell." Weil das Konzept so gut funktioniert, soll es erweitert werden, zum Beispiel sollen große Schilderbrücken installiert werden.

Nur ein paar Millionen

Eine sinnvolle Maßnahme, findet der Baureferent, wie so viele - von denen aber "keine den riesigen Effekt bringt". Genau deshalb sei "mehr nötig als nur ein Schritt". Das Stickstoffdioxid-Problem betrifft mehr als eine Straße, es betrifft die Fläche.

Am Ende, sagt Daniel Ulrich dann wieder etwas ernüchtert, werden in der Stadt nur ein paar Millionen Euro ankommen. "Nötig wären, wollte man das komplette Problem lösen, eher so um die 980 Millionen Euro. Da wäre dann alles gemacht." Stattdessen aber widmet sich der Baureferent dem zähen Ringen um vergleichsweise wenig Geld und tröstet sich mit dem Gedanken, dass ja das Ziel erreichbar ist. "Die Luftwerte sind ja nicht katastrophal - sondern ,nur‘ schlecht."

Timo Schickler Lokalredaktion Nürnberg E-Mail