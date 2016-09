Digitale Werbetafeln: Plärrer wird nicht zum Times Square

NÜRNBERG - Die Stadtreklame will in Nürnberg endlich mit bewegten Bildern werben. Doch das Stadtplanungsamt bremst die digitale Euphorie vorerst. Es geht um Sicherheitsbedenken - und natürlich Geld.

Flimmern hier bald Werbefilme? Ein City-Light-Poster der Stadtreklame vor dem Schiff der Lorenzkirche. © Foto: Stefan Hippel



Schon die sogenannten City-Light-Poster, deren Bilder mechanisch in Sekundenschnelle wechseln, ziehen die Blicke magnetisch an. Nun sollen Bildschirme mit animierten Bildern und Filmchen noch mehr Aufmerksamkeit erzeugen. "Wir würden gerne alles digitalisieren und ganz ohne bedrucktes Papier arbeiten", sagt Georg Sorger (57), Geschäftsführer der Stadtreklame Nürnberg - die mit der Stadt, abgesehen vom Namen, rein gar nichts zu tun hat.

Derzeit werde mit dem Baureferat verhandelt, so Sorger. Besonders für teure Gegenden wie die Kaiser- oder Karolinenstraße wünsche man sich die neue Technik. In Hamburg, Berlin oder Köln flimmere im öffentlichen Raum längst digitale Werbung über die Mattscheiben. In Nürnberg dagegen steht nur ein einziges Digital-Poster vor dem Eingang der Metro in Buch.

Manches wird abgelehnt

Bei der Kommune gibt man sich allerdings reserviert. Es sei "nicht mehr viel Luft" für zusätzliche oder größere Anlagen, sagt Siegfried Dengler, der Chef des Stadtplanungsamtes. Hin und wieder werde ein heikler Standort abgelehnt. Die Werbetafel mit wechselnden Bildern direkt vor dem Schiff der Lorenzkirche etwa sei so ein Fall; sie stehe aber leider schon.

Es habe bereits einen Ortstermin bei der Stadtreklame gegeben, auch der Denkmalschutz sei mit an Bord geholt worden. Das Thema Digitalisierung sei aber noch nicht abgeschlossen, so Dengler. Er sagt: "Wir sind nicht überkritisch, haben aber sehr wohl ein Augenmerk darauf." Besonders in der Innenstadt müssten bestimmte Sichtachsen unbedingt freigehalten werden.

Fehlschlag am Plärrer

Wenn Autos vorbeifahren, sind bewegte Bilder ohnehin tabu. Ein denkwürdiger Versuch mit einer Werbeinstallation auf dem Dach der Haltestelle Plärrer musste vor Jahren abgebrochen werden. Die Polizei fürchtete, Autofahrer könnten irritiert und der Verkehr gefährdet werden.

54 beleuchtete City-Light-Boards, die fast neun Quadratmeter groß sind, hat die Stadtreklame im Stadtgebiet postiert. Die überregionale Konkurrenz von der Ströer-Gruppe bespielt weitere 50 solcher Großtafeln. Von 2400 klassischen Plakatwänden in Nürnberg beklebt die Stadtreklame rund 900. Insgesamt 1800 Werbeflächen an Bushaltestellen, Litfaßsäulen und Boards der Firma in der Katzwanger Straße kommen dazu.

Es gebe kaum mehr Wachstum, räumt Geschäftsführer Sorger ein. Die strenge Werbeanlagensatzung der Stadt verhindere das leider. Ein

kleines Plus brächten allenfalls die zehn Litfaßsäulen-Toiletten, die demnächst aufgestellt werden. Ein WC steht bereits am Josephsplatz, das nächste wird an der Ecke Klaragasse/ Königstraße platziert.

Zwölf Millionen Euro Umsatz, 60 Mitarbeiter(innen) - nebenbei ist die Stadtreklame auch für die Haltestellen der VAG zuständig. Um hier werben zu dürfen, finanziert und wartet die Firma sämtliche Wartehäuschen. Für einen siebenstelligen Betrag werden laut Georg Sorger derzeit 640 Bushäuschen saniert und 130 Straßenbahnwartehallen komplett erneuert.

Auch in diesem Bereich gibt es Konflikte in Sachen Optik. Die Stadt möchte gerne filigranere Unterstände, möglichst ganz ohne Werbung. Die Stadtreklame hält davon, wen wundert’s, gar nichts.

