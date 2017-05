Ding Dong! Neue U3-Halte in Nürnberg sind eröffnet

Klang-Cluster empfängt die Fahrgäste an der Station Nordklinikum - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Mit einem glockenähnlichen Klang-Cluster werden Fahrgäste künftig an der neuen U-Bahnstation Nordklinikum empfangen. Die U3 fährt ab sofort bis zur Haltestelle Nordwestring. OB Ulrich Maly nannte bei der Eröffnung erstaunliche Zahlen.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (2.v.r.) hat am Montag den Startschuss für den Fahrbetrieb auf den Linien U3 gegeben. © NEWS5 / Friedrich



Mit der Eröffnung der neuen U-Bahn-Teilstrecke am Montag wird die unterirdische Schnellbahn nach Einschätzung der Stadt Nürnberg für noch mehr Bürger attraktiv. Inzwischen wohnten 300.000 der gut 500.000 Nürnberger im Umkreis von 500 Metern um eine U-Bahnhaltestelle, berichtete Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) bei der Freigabe des neuen Strecke der Linie U3. Außerdem lägen 280.000 Arbeitsplätze in fußläufiger Entfernung von einer der 48 Stationen. Vertreter der Stadt und des an der Finanzierung beteiligten Bundes und des Freistaates eröffneten die 1,1 Kilometer lange Tunnelstrecke.

Ein mit Girlanden geschmückter U-Bahn-Zug brachte die Ehrengäste von der neuen Station Nordklinikum zur Station Nordwestring, wo ein kurzer Festakt stattfand. Die bisher weitgehend auf Busse angewiesenen Bewohner der nordwestlichen Stadtteile gelangen künftig innerhalb weniger Minuten in die Innenstadt. Zugleich ist künftig auch das im Nordwesten gelegene Nordklinikum besser erreichbar.

Neue Wege ist die Stadt bei der Gestaltung des neuen U-Bahnhofs Nordklinikum gegangen. U-Bahn-Fahrgäste werden dort mit einem glockenähnlichen Klang-Cluster empfangen. "Die sanften Klänge sollen auf die oft innerlich angespannten Klinikbesucher beruhigend einwirken", erläuterte die Stadt.

In der Station Nordwestring imitieren zwei zunehmend dichter gestaffelte, senkrechte Farbmarkierungen den Bremsvorgang der U-Bahn auf optische Weise.

