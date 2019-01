Dino-Parks und Raumschiffe: Lego-Welten begeistern in Nürnberg

NÜRNBERG - Stein auf Stein: An diesem Wochenende läuft die Lego-Ausstellung "Nürnbergs bunte Steine" im Novina Hotel. 18 Aussteller zeigen ihre phantasievollen Landschaften, Raumschiffe, Dino-Parks und mehr.

Erwachsene Lego-Fans zeigen im Novina-Hotel ihr Können - und präsentieren ihre beeindruckenden Lego-Welten. Foto: Stefan Hippel



Was macht Frankensteins Monster in einer zauberhaften Winterlandschaft? Das kann Fabian Kraus auch nicht genau erklären. Aber der grüne Quadratschädel des Fantasie-Ungetüms ist da neben einer Marktbude zu sehen, ein Kopf von vielen. "Es gibt was zu entdecken in dieser Lego-Landschaft", sagt der gelernte Hotelbetriebswirt, der die Ausstellung organisiert hat. Auch, dass ein Mann, der mit dem Hintern auf dem Boden sitzt, eben auf einer Eisscholle ausgerutscht sein muss. Ein gelber Fleck wenige Zentimeter weiter weg zeugt dagegen von einer noch nicht gefrorenen Hinterlassenschaft, die der Betrachter schnell einem Hund in der Nähe zuordnen kann.

Rebecca Kraus, Ehefrau des Organisators, ist die Erschafferin dieses Wimmelbildes aus bunten Bausteinen, in dem zig kleine Alltagsszenen dargestellt sind - abgesehen von Frankensteins Monster natürlich. Um die vielen Tische, auf denen sich die Fantasielandschaften ausbreiten, wimmelt es genau so. Kinder und Erwachsene staunen hier Bauklötze, um im Sprachbild zu bleiben. Auch um Fabian Krauses Landschaft sammeln sich große und kleine Lego-Liebhaber, wobei die großen sich zumeist auf Augenhöhe der Kleinen begeben, vielleicht, um die Perspektive der eigenen Kindheit noch einmal einzufangen. Denn hier bietet sich es an.

"Es ist Entspannung pur"

Ein konkretes Thema hat der 39-Jährige aus Hersbruck für seine Landschaft nicht gewählt. "Mit der Burg habe ich angefangen", sagt er. Dann hat sich nach und nach alles mögliche um das märchenhafte Kastell gruppiert. Mittelalter? Mitnichten. Wie kämen sonst Figuren aus Krieg der Sterne hier her? Die Zeitreisen und unerwarteten Begegnungen auf diesem Tableau spielen sich direkt vor den Augen der Betrachter ab. "Hier ist etwa ein Luftschiff mit Zwergen, die gerade zum Handeln auf dem Marktplatz landen wollen", beschreibt Krause.

Alles ist möglich in der Lego-Welt. Dass der Hotelmitarbeiter mit 38 Jahren sich noch mit diesen bunten Bausteinchen abgibt, ist für ihn nichts Besonderes, sondern eher etwas Übliches unter Erwachsenen. Nicht umsonst gebe es den offiziellen, englischen Begriff "Adult Fan of Lego" (AFoL). Zu Deutsch: erwachsener Lego-Fan. 18 Aussteller zeigen hier im Novina Hotel am Wöhrder See ihre in langen Monaten in Hobbykellern erbauten Ergebnisse. Fast alle sind AFoLs. "Ich hab vor zehn Jahren wieder angefangen mit den Steinen zu bauen", erzählt Krause. "Es ist Entspannung pur, ich kann damit meine Kreativität ausleben." Er, seine Frau Rebecca und ihre viereinhalbjährige Tochter Annika tauchen oft gemeinsam buchstäblich in ihren Hobbykeller ab. "Wenn ich so richtig drinnen bin, verfliegt die Zeit, es wird draußen dunkel, ohne dass ich es merke. Das ist dann ein gutes Zeichen."



Krause ist Mitglied im Verein "Bricking Bavaria", in dessen Namen die Lego-Ausstellung auf 240 Quadratmetern läuft. Im September ist die Jahresausstellung des Vereins in der Fürther Stadthalle geplant - auf rund 2000 Quadratmetern. Zur letzten Jahresausstellung, die im vergangenen November im Rahmen der Messe "Spielwiesn" in München stattfand, kamen knapp 60.000 Besucher.



Die aktuelle Lego-Ausstellung in Nürnberg läuft auch noch am Sonntag, 20. Januar, von 10 bis 18 Uhr. Ort: Novina Hotel, Dürrenhofstraße 8, 90402 Nürnberg.

Alexander Brock