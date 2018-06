Diskussion in der Erler-Klinik: NZ-Klinikcheck lädt zum Talk

NÜRNBERG - Die NZ, die Uni Erlangen-Nürnberg und die Erler-Klinik laden alle Interessierten zum großen "NZ-Klinikcheck"-Talk ein, der nun bereits zum zweiten Mal stattfindet: am Mittwoch, 18. Juli, um 18.30 Uhr in den Räumen der Erler-Klinik.

Der NZ-Klinikcheck will helfen, im Behandlungsdschungel den Überblick zu behalten. © André de Geare



Vom Blinddarm bis zur Gallenblase, vom künstlichen Knie über künstliche Herzklappen bis zum künstlichen Hüftgelenk: Seit 12. Mai informiert die Nürnberger Zeitung derzeit jeden Samstag im Klinikcheck über häufige Krankheiten und wo sie in der Region am besten behandelt werden.

Aus Daten der Kliniken und Krankenkassen haben Gesundheitswissenschaftler der Uni Erlangen-Nürnberg dafür eine Rangfolge erstellt. "Ziel unseres Projekts ist es, die Versorgungsqualität in der Region insgesamt anzuheben", erklärt Projektleiter PD Dr. Martin Emmert vom Nürnberger Lehrstuhl für Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement. "Wir möchten die Menschen dafür sensibilisieren, dass man sich nicht nur generell über ein Krankenhaus informieren sollte, sondern dass es deutliche Unterschiede je nach Fachgebiet geben kann." Er bietet seit 2016 Orientierung und geht in diesem Jahr in die dritte Runde.

Doch woran kann ein Patient eine gute Klinik erkennen? Wie lässt sich die Qualität der Behandlung verbessern? Wie kommt der NZ-Klinikcheck bei den Krankenhäusern an? Wie reagieren Verantwortliche, wenn ihr Haus besonders gut oder schlecht abschneidet? Worauf kommt es ganz speziell bei Operationen an, bei denen ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk eingesetzt werden soll? Und was hat damit die aktuelle Diskussion unter Gesundheitspolitikern zu tun, die sich darüber streiten, ob mehr Spezialisierung unter den Krankenhäusern dringend nötig ist oder sich die derzeit noch weit verbreitete Generalisierung aufrecht erhalten lässt?

Details, Tabellen und Hintergründe zum Forschungsprojekt Klinikcheck finden Sie hier.

Darüber wollen wir mit Ihnen sprechen! Auf dem Podium sitzen die Klinikcheck-Macher Dr. Martin Emmert und Prof. Oliver Schöffski vom Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement der Uni Erlangen-Nürnberg. NZ-Chefredakteur Stephan Sohr und Politikredakteurin Stephanie Rupp moderieren die Runde. Dazu stehen PD Dr. Jens Anders, Chefarzt Klinik für Orthopädie und Leiter des EndoProthetikZentrum der Erler-Klinik sowie Dr. Ambrosius Müller, Leitender Arzt Klinik für Orthopädie, Schwerpunkt Hüfterkrankungen, Erler-Klinik, Rede und Antwort.

Leser, Experten, Patienten und alle medizinisch Interessierten sind eingeladen, am Mittwoch, 18. Juli, um 18.30 Uhr, zum großen NZ-Klinikcheck-Talk zu kommen. Nach dem Podiumsgespräch gibt es auch Gelegenheit, eigene Fragen zu stellen. Der Talk findet im Konferenzraum der Erler-Klinik, Kontumazgarten 4–18, in Nürnberg statt. Im Gebäude gibt es einen Aufzug. Der Eintritt kostet 3 Euro an der Abendkasse, mit ZAC-Karte ist der Eintritt frei.

