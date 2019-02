Diskussion um Radschnellweg Nürnberg-Erlangen hält an

Beim Arbeitskreis Nordstadt war die Trasse nach Erlangen erneut Thema - vor 1 Stunde

NÜRNBERG/ERLANGEN - Die Entscheidung über eine geeignete Trasse für einen Radschnellweg durch die Nordstadt nach Erlangen scheint schon weitgehend gefallen zu sein. Näher untersucht werden soll die Route nun in den kommenden Monaten, wie beim jüngsten Treffen des Arbeitskreises Nordstadt (AKN) mitgeteilt wurde.

Laut den Ausführungen des städtischen Radverkehrsbeauftragten Hugo Walser soll die schnelle Radtrasse ab dem Maxtor über Friedrich-, Schweppermann- und Pilotystraße verlaufen und dann über den (Inneren) Kleinreuther Weg und die Cuxhavener Straße bis zur B 4 nach Erlangen führen. Zu prüfen sind laut Walser noch mehrere Aspekte bei einer solchen geplanten Fahrradstraße. Dazu gehören eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde sowie die Fragen, ob der Fahrradverkehr hier schon jetzt vorherrschend ist und ob Radler nebeneinander fahren können.

Zudem gelte es noch andere Entscheidungsträger mit ins Boot zu nehmen, so Walser. Erforderlich sei die Abstimmung über entsprechende Planungsvereinbarungen. Bei der Erlanger Straße verwies der Fahrradbeauftragte auf die Baulast des Staates bei einer Bundesstraße.

Ganz ohne Kritik wollte der AKN die Trasse, über die bereits mehrfach in der Runde diskutiert wurde, nicht stehen lassen. AKN-Sprecher Jörg Basel erinnerte etwa an den Widerstand der Bürger im Kleinreuther Weg gegen drohende Baumfällungen. Heike Hein vom Förderverein der Ludwig-Uhland-Mittelschule zeigte sich skeptisch gegenüber einer Streckenführung durch reine Wohngebiete, wobei ihrer Ansicht nach außerdem auch mit dem Widerstand der Autofahrer zu rechnen sei.

