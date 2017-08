Schon fast 14 Jahre ist es her, dass der Nürnberger Schönheitschirurg Franz Gsell am 5. Januar 2003 in seiner Villa in Nürnberg-Erlenstegen überfallen wurde und elf Wochen später an den Folgen des Einbruchs starb. In einem seit September 2014 wiederaufgerollten Prozess kam es zur Wendung: Die damaligen Aussagen der Witwe Tatjana Gsell und der Autoschieber entpuppten sich als Lügen.