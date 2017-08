District Ride 2017: Wir verlosen 2x2 Karten für die Fanzone

Exklusive Pässe für das Finale am 2. September zu gewinnen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Countdown läuft: Am ersten Septemberwochenende treffen sich die weltbesten Freeride-Mountainbiker im Herzen Nürnbergs. Auch in diesem Jahr warten außergewöhnliche Herausforderungen auf die Biker beim Red Bull District Ride. Und das Beste daran: Sie können hautnah dabei sein.

Der Gewinner von 2014 in Aktion: Brandon Semenuk. Wer wird dieses Jahr seinen Platz einnehmen? © Michael Matejka



Es ist wieder soweit: Die weltbesten Freeride-Mountainbiker kommen am 1. und 2. September zurück nach Nürnberg. Mitten in der Altstadt bringen die Athleten die Zuschauer dann wieder mit waghalsigen Sprüngen und Tricks zum Staunen. Vor drei Jahren fand der Red Bull District Ride zum letzten Mal statt, damals kamen 84.000 Menschen an die Strecke und feuerten die Sportler an. Nürnberg im Ausnahmezustand!

Und Sie können diesmal hautnah dabei sein! Wir verlosen 2x2 Fanzone-Pässe für das Finale am Samstag, 2. September. Dabei handelt es sich um keine gewöhnlichen Tickets. Sie haben damit Zugang zu einem seperaten Bereich im Big Air District auf dem Hauptmarkt. Das heißt: Sie genießen in nächster Nähe zum Fahrerlager beste Sicht auf Athleten und das Highlight Obstacle. Außerdem besteht die Möglichkeit zum Meet and Greet mit ausgewählten Fahrern. Wem das noch nicht genügt, der kann es sich mit Freigetränken und einem Goodiebag in der Lounge gut gehen lassen.

Wer die exklusiven Karten ergattern will, muss nur eine Frage beantworten. Ihre Antwort schicken Sie bis zum Montag, 28. August, um 9 Uhr über das Formular an die Redaktion. Bitte vergessen Sie nicht, Name und Handynummer anzugeben. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt.

fr