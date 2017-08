District Ride: Alles zum großen Spektakel am Wochenende

Am Freitag startet erneut das Event vor dem Eingang des Nürnberger Rathauses - vor 17 Minuten

NÜRNBERG - Die besten Mountainbike-Trickser der Welt versammeln sich am Freitag wieder in der Frankenmetropole - und bereits zum fünften Mal. Dabei hat der Red Bull District Ride schon jetzt einige Geschichten zu erzählen und dürfte vor den Toren des Nürnberger Rathauses wieder für viele neugierige Blicke sorgen.

Höhenflüge, Crashs und waghalsige Sprünge: Der Red Bull District Ride verspricht auch heuer in Nürnberg wieder absoluten Nervenkitzel. © Thilo Schumann



Höhenflüge, Crashs und waghalsige Sprünge: Der Red Bull District Ride verspricht auch heuer in Nürnberg wieder absoluten Nervenkitzel. Foto: Thilo Schumann



Es beginnt alles mit einem gigantischen, mysteriösen Erdhaufen direkt vor dem Historischen Rathaus. Keiner weiß so recht, woher er kommt und vor allem, warum er plötzlich dort ist. Ausgerechnet vor dem Haupteingang des Rathauses. Ausgerechnet kurz vor der Feier zur Verleihung des Internationalen Menschenrechtspreises der Stadt Nürnberg mit hochrangigen Gästen.

Das war im Jahr 2005. Auf diesem Erdhaufen gedeiht, das kann damals noch keiner ahnen, eine wunderbare Geschichte. Nach ersten, ernsthaften Irritationen – nicht einmal Oberbürgermeister Ulrich Maly kann anfangs sagen, wozu dieser Hügel ist – stellt sich heraus, dass die weltbesten Mountainbike-Trickser in die Frankenmetropole kommen. Die Verwaltung hatte – vorbei an der Stadtspitze – eine "Fahrradveranstaltung" genehmigt. Was sie sich mit dem Red Bull District Ride nach Nürnberg holt, ist keinem so recht bewusst.

Bilderstrecke zum Thema Nageln und schwitzen: Arbeiten für District Ride gehen voran In Nürnberg wird derzeit gehämmert und geschwitzt: Fleißige Arbeiter zimmern in der Innenstadt Rampen, Schanzen und Kicker für die weltbesten Biker, die am kommenden Wochenende beim Red Bull District Ride ihre Kunststücke zeigen werden.



Dieser Erdhügel, stellt sich heraus, ist eines von vielen Hindernissen für die internationalen Freerider auf ihrem halsbrecherischen Weg zwischen der Kaiserburg und dem Hauptmarkt. Der Brausehersteller aus Österreich, dessen pappig süßes Getränk ja angeblich Flügel verleiht, ist auf spektakuläre Sportevents spezialisiert (siehe unten). Das wird, wie sich noch herausstellt, ein echter Gewinn für das angestaubte Butzenscheiben-Image Nürnbergs. Und sorgt zugleich für Ärger bei Bewohnern in der Altstadt.

Das ist jetzt zwölf Jahre her. Der Mountainbike-Zirkus kommt zurück. Er findet am 1. und 2. September nun schon zum fünften Mal in die Nürnberger Altstadt statt. "Die Architektur, die Stadt, die Location im Herzen der City machen diesen Wettbewerb so speziell", sagt Martin Söderström. Der sympathische Schwede ist einer der besten Mountainebike-Trickser. Er kennt die Strecke zwischen Burg und Hauptmarkt bereits als Fahrer, diesmal ist er für den Streckenbau zuständig.

Riskante Sprünge beim District Ride

Söderström will die Route durch die engen Gassen für das hochkarätige Fahrerfeld so schwierig machen wie nie zuvor, verriet er unserer Redaktion kürzlich bei einem Besuch in Nürnberg. Er schwärmt für den städtischen Hindernisparcours. "Diese Verbindung aus urbanem Flair und Outdoor-Sport, aus Einzelleistung und Massenbegeisterung, aus Kulisse und Show sticht aus allen Events heraus", verrät der 27-Jährige im neuesten Magazin des Veranstalters. Und verspricht neue, waghalsige Sprünge an diesem Freitag und Samstag.

Bilderstrecke zum Thema District Ride 2017: Über diese Hindernisse müssen die Athleten Bereits zum fünften Mal findet der Red Bull District Ride in Nürnberg statt. Und auch in diesem Jahr hat es der Kurs in sich! 20 Weltklasse Slopestyle-Athleten müssen den von Martin Söderström designten Kurs überwinden und die siebenköpfige Jury überzeugen.



Sportdirektor Tarek Rasouli wusste schon 2005, was er an der Stadt hat. "Mit der Burg und dem Gefälle besitzt Nürnberg genau die richtigen Voraussetzungen für solch ein Event", erklärte der ehemalige Freerider, der nach einem Sturz im Rollstuhl sitzt, vor der Premiere. Nicht alle teilen 2005 seine Euphorie. Anwohner können nur noch umständlich zu ihren Häusern, Parkplätze müssen für die Zeit des Auf- und Abbaus sowie der Veranstaltung weichen. Musik, Lautsprecherdurchsagen, abgesperrte Streckenabschnitte: Die Nerven der Altstadtbewohner werden – sicher auch diesmal – wieder gehörig strapaziert.

Bilderstrecke zum Thema District Ride: Im Herzen Nürnbergs entsteht der Parcours Die Vorbereitungen für den District Ride 2017 laufen schon auf Hochtouren. Am Sebalder Platz und dem Hauptmarkt sind schweres Gerät und fleißige Arbeiter im Einsatz, damit bis zum 1. September der Freeride-Parcours steht.



Sogar der Stadtrat muss sich nach dem ersten District Ride mit der Veranstaltung befassen. "Ich weiß nicht, ob ich es genehmigt hätte", sagt Oberbürgermeister Ulrich Maly, wenn er denn davon gewusst hätte. Vielleicht fehle einem mit Mitte 40 schon das Verständnis für solch ein Spektakel, orakelt der Oberbürgermeister.

80.000 Fans beim District Ride

Doch die Einstellung des OBs – und vieler anfänglicher Skeptiker – sollte sich noch gehörig ändern. 2005 stehen rund 40.000 begeisterte Zuschauer an der Strecke, zuletzt, 2014, beim letzten District Ride sind es über 80.000. Beim Finale muss sogar zeitweise der Hauptmarkt gesperrt werden, so voll ist es. 150 Journalisten berichten aus Nürnberg. Klemens Gsell, 2005 noch Umwelt-, heute Sportbürgermeister, sollte recht behalten mit seiner Einschätzung: "Die Veranstaltung richtet sich an ein jüngeres Publikum."

Auch an diesem Wochenende werden wieder Tausende junge, begeisterte Mountainbike-Fans aus dem deutschsprachigen Raum zwischen Burg und Rathaus den Fahrern zujubeln. Anders als in abgesperrten Fußballarenen sind die Athleten ihren Fans ganz nah – auf der Strecke und hinterher beim Autogrammgeben.

Bilderstrecke zum Thema Best of District Ride: Die spektakulärsten Momente Der District Ride findet 2017 bereits das fünfte Mal in Nürnberg statt. Wir blicken zurück auf die letzten vier Ausgaben des Mountainbike-Spektakels und haben einige Kracher aus den Jahren 2005, 2006, 2011 und 2014 ausgepackt.



"Du fühlst dich wie ein Rockstar, wenn du von der Burg runterkommst und durch die Masse jubelnder Zuschauer fährst", sagt der Amerikaner Aaron Chase, als er 2014 den Streckenbau verantwortete. "Bei keinem Mountainbike-Wettbewerb der Welt kommen so viele Zuschauer", betont Rasouli beim letzten Mal.

Die volle Innenstadt, der Erfolg des District Rides und weitere, publikumsträchtige Veranstaltungen haben mit zu der kritischen Debatte in Nürnberg beigetragen, ob nicht zu viele Events auf dem Hauptmarkt und in der Altstadt stattfinden. Für Maly ist es immer eine Abwägung. Er sieht aber auch die positive Außenwirkung, wenn die spektakulären Fahrten der Mountainbiker übertragen werden.

Eine Werbung für Nürnberg

Auch diesmal wird das Event am Samstag Nachmittag wieder weltweit im Internet live gestreamt. Die einschlägigen Bike-Magazine werden – gedruckt und im Netz – lange Bildstrecken aus der Frankenmetropole bringen. "Diese Medienpräsenz und Werbung für Nürnberg könnten wir gar nicht bezahlen", sagt Maly 2011. Da hat er sich – mit fast 50 Jahren – schon zu einem echten Fan der Veranstaltung gemausert, mischt sich gerne unter das Publikum. Und gibt sogar – wie diesmal auch wieder – das neue Rathaus frei, damit sich die Fahrer im 5. Stock aus dem Fenster und über Rampen in die Tiefe stürzen können. Vor dem letzten Event 2014 schwärmt OB Maly: "Moderner Sport vor historischer Kulisse." Vergessen ist die Episode mit dem großen mysteriösen Erdhügel vor dem Rathaus.

Der District Ride in Nürnberg hat längst seinen festen Platz in der Szene. Wieder ist er heuer im Rahmen der Mountainebike Freeride World Tour, die Rasouli vor Jahren ins Leben gerufen hat, der krönende Abschluss. Das heißt: Auf dem Hauptmarkt wird am Samstag Nachmittag der Titel des besten Freeriders der Welt erkämpft. Martin Söderström: "Nürnberg ist Höhepunkt der Saison."

Andreas Franke E-Mail