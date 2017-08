District Ride: Der Parcours wird wieder knifflig

Am 1. und 2. September wird Nürnberg zum Zentrum der Freeride-Szene - vor 10 Minuten

NÜRNBERG - Der Countdown läuft: Am 1. und 2. September schlägt in Nürnberg das Herz der Slopestyle-Mountainbike-Szene Auf dem Sebalder Platz und dem Hauptmarkt in Nürnberg laufen bereits die Aufbauarbeiten für den District Ride 2017. Der Parcours wird auch diesmal erwartet knifflig.

Wir verlosen Karten für den District Ride.

Bilderstrecke zum Thema District Ride: Im Herzen Nürnbergs entsteht der Parcours Die Vorbereitungen für den District Ride 2017 laufen schon auf Hochtouren. Am Sebalder Platz und dem Hauptmarkt sind schweres Gerät und fleißige Arbeiter im Einsatz, damit bis zum 1. September der Freeride-Parcours steht.



