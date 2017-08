Nürnberg muss mehr gegen die (Luft-)Belastung durch den Verkehr zu tun. Die Stadt verweist gerne auf ihren Luftreinhalteplan. Das ist ein Aktionsprogramm, um die Lage zu verbessern. Interessant, was Bürger hier fordern - etwa Fahrverbote, City-Maut oder Umweltzonen - und wie die Kommune darauf reagiert. Wir haben ihre Fragen/Anregungen und Antworten der Stadt zusammengefasst.

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juli 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Bereits zum fünften Mal findet der Red Bull District Ride in Nürnberg statt. Und auch in diesem Jahr hat es der Kurs in sich! 20 Weltklasse Slopestyle-Athleten müssen den von Martin Söderström designten Kurs überwinden und die siebenköpfige Jury überzeugen.