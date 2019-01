DocPod: Ist ein guter Arzt auch ein guter Mensch?

vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Falk Stirkat und Pablo Hagemeyer diskutieren in der neuesten Folge des DocPod über die charakterliche Entwicklung, die Ärzte in ihrer Laufbahn durchmachen und wann es wichtig ist, vor allem ein guter Mensch zu sein. Außerdem geht es in dieser Episode um ärztlichen Bereitschaftsdienst, erschütternde Patientengeschichten und den Umgang mit lebensverändernden Ereignissen.

DocPod, Folge 35: Ist ein guter Arzt gleich ein guter Mensch?

