"Dramatisch": CSU will Retter vor Übergriffen schützen

NÜRNBERG - Die CSU schlägt Alarm – und spricht von einer "dramatischen Zunahme" von Übergriffen auf Helfer, Beamte und Angestellte der Dienststellen der Stadt. Im Stadtrat soll nun diskutiert werden, wie Einsatzkräfte und Co. besser geschützt werden sollen. Aber ist die Lage wirklich so dramatisch?

Dass Rettungskräfte angegangen werden (wie hier bei einem Einsatz im April an der Theodor-Heuss-Brücke), hat es früher auch schon gegeben. Foto: Archivfoto: News5/Grundmann



Er muss es genau wissen: Klaus Trump arbeitet schließlich schon seit 40 Jahren beim Bayerischen Roten Kreuz. Zum Thema Übergriffe sagt der Rettungsdienstleiter: "Das hat es doch immer schon gegeben." Früher habe das Thema die Öffentlichkeit eben nicht so sehr interessiert, jetzt schaue man genauer hin. Möglicherweise auch deshalb, weil es politisch gewollt ist, so Trump. Er ist sich sicher: Zumindest beim Roten Kreuz werden die Mitarbeiter heute auch nicht häufiger angegangen als früher – weder verbal noch körperlich.

Werden die Retter beleidigt – etwa, weil Patienten betrunken sind –, dann gehe ihnen das oft zum einen Ohr rein, zum anderen wieder raus. "Neulich hat aber sogar mal einer angerufen, als er wieder nüchtern war, und sich für sein Verhalten entschuldigt", erzählt Trump. Im Klinikum passt ein Sicherheitsdienst darauf auf, dass in der Notaufnahme niemand Probleme macht.

Ähnlich sieht das auch bei der Feuerwehr aus. Freilich, wenn die Einsatzkräfte bei Betrunkenen Erste Hilfe leisten, dann könne es schon zu Pöbeleien oder leichten Widerstandshandlungen kommen, so der stellvertretende Feuerwehr-Chef Hans-Peter Reißmann. Die Situation eskaliere dabei aber nicht. "Es gibt keine konkreten Fälle von Übergriffen auf Feuerwehrleute", sagt er. Was aber anders ist als früher: Das Verhalten der Menschen an Einsatzstellen. Immer wieder komme es vor, dass Gaffer mit ihren Handys im Weg stehen, gar nicht weggehen wollen. "Wir müssen immer häufiger erklären, was wir tun und warum wir etwas tun", so Reißmann.

Bei Noteinsatz: Rettungsdienstmitarbeiter in Fürth beklaut

Dass der Einsatz nicht immer gedankt wird, musste die Polizei erst am Wochenende feststellen. In der Nacht zum Sonntag lag eine 22-Jährige in ihrem eigenen Erbrochenen am U-Bahnhof Herrnhütte. Die Beamten wollten ihr helfen, der Betrunkenen passte das jedoch nicht. Sie rannte auf die Straße, stürzte und ging dann auf die Polizisten los. Die Frau wurde überwältigt. Jetzt erwartet sie ein Verfahren – unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, einem Straftatbestand, den es erst seit einem Jahr gibt und der härtere Strafen vorsieht.

Auch Lebensmittelkontrolleurin geriet ins Visier

Anders als Feuerwehr und Rettungsdienst nimmt man aufseiten der Polizei durchaus eine gewisse Verrohung war. Genaue Zahlen, wie oft Polizisten Opfer werden, sollen aber erst Mitte Juli bekanntgegeben werden. Bereits der Sicherheitsbericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken für das vergangene Jahr, der im April veröffentlicht wurde, zählt jedoch 1054 Taten, bei denen Beamte Opfer von Gewalt wurden – ein trauriger Spitzenwert. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 gab es in Mittelfranken 830 Fälle, bei denen Polizisten Opfer von Gewalt geworden sind – seitdem hat es einen Zuwachs von 27 Prozent gegeben.

Die CSU im Stadtrat will nun handeln – nicht zuletzt auch deshalb, weil im Frühjahr eine Lebensmittelkontrolleurin bedroht wurde. Wie berichtet, hatte die 42-Jährige bei einem Imbiss in St. Peter kritisiert, dass Brot in Kisten auf dem Gehweg stand. Der Imbissbetreiber griff die Frau körperlich an, drängte sie in eine Ecke und drohte ihr mit dem Tod. Die Stadtrats-CSU ist überzeugt davon, dass die "Verrohung viele Teile unseres Zusammenlebens betrifft und erschütternde Ausmaße erreicht hat". In einem Antrag an den Stadtrat fordert sie nun, dass die Verwaltung eine Übersicht zu Entwicklung und Stand von gewalttätigen Übergriffen generiert und entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden. "Verwaltung und Rat müssen gemeinsam über Wege befinden, solche Tätlichkeiten zu verhindern, zu ahnden und ihnen mittels Präventionsprojekten, Aufklärung oder auch Sicherheitsmaßnahmen in städtischen Einrichtungen effektiv zu begegnen", heißt es in dem Antrag.

