Am frühen Montagnachmittag sind in der Oelser Straße in Altenfurt zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt und starb kurze Zeit später an seinen schweren Verletzungen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, darunter auch ein Rettungshubschrauber.