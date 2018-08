Drei Promille: Betrunkene Frau greift nach Dienstwaffe

Auch einen Apfel warf sie auf die anwesenden Polizeibeamten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zuerst war eine 28-Jährige scheinbar so betrunken, dass sie einen Platzverweis der Polizei aufgrund ihres Zustandes nicht befolgen konnte. Plötzlich aber kam wieder Leben in sie, was Polizisten deutlich zu spüren bekamen - sie griff nach einer Dienstwaffe.

Die 28-Jährige sowie ihr 37-jähriger Bekannter hielten sich gegen Nachmittag am Bahnhofsplatz in Nürnberg auf und tranken reichlich Alkohol. Deshalb erteilten die Beamten beiden einen Platzverweis. Die Frau schien jedoch volltrunken zu sein und nicht in der Lage, sich fortzubewegen. Daraufhin verständigte die Polizei den Rettungsdienst.

Bis die Sanitäter aber eintrafen, kam wieder Leben in die Frau. Sie warf einen Apfel auf die Polizisten, attackierte sie und versuchte, sie zu Fall zu bringen. Es entstand eine heftige Rangelei. Dabei versuchte die Frau, die Waffe eines Beamten aus dem Holster zu ziehen. Dieser konnte das verhindern.

Weil die Betrunkene sich nicht beruhigen ließ, wurde sie an Händen und Füßen gefesselt zur Dienststelle gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von nahezu drei Promille.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte gegen die Frau Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Die Beamten wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig.

