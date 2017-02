Drei Straftäter am Hauptbahnhof festgenommen

Zwei Männer müssen ins Gefängnis - Dritter kommt noch einmal davon - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Drei Straftäter sind der Bundespolizei am Mittwoch am Nürnberger Hauptbahnhof ins Netz gegangen. Zwei davon waren mit Haftbefehl gesucht worden und mussten ins Gefängnis, ein dritter kam mit einem blauen Auge davon.

Bundespolizisten am Nürnberger Hauptbahnhof waren am Mittwoch gleich mehrfach gefordert: Um circa 10 Uhr am Morgen nahmen sie bei einer Kontrolle einen 45-Jährigen fest, der per Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen gesucht wurde. Er hätte eine Strafe von 1320 Euro zahlen müssen - da er das nicht konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

Gegen 13 Uhr nahmen die Polizisten dann einen wegen Diebstahls zu einer Zahlung von 225 Euro verurteilten 29-Jährigen fest. Dieser konnte seine Schulden begleichen und durfte weiterreisen.

Am frühen Abend stieß die Bundespolizei dann noch auf einen per Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesuchten 25-Jährigen. Da dieser seine auf 1100 Euro angesetzte Strafe nicht zahlen konnte, muss er nun für 55 Tage ins Gefängnis.

