Drei Tage mehr: Das ist auf der Nürnberger Web Week geboten

Start mit Schirmherr Ulrich Maly und Digital-Ministerin Dorothee Bär - vor 41 Minuten

NÜRNBERG - Noch rund vier Monate sind es bis zum Start der sechsten Nürnberg Web Week (NUEWW). In diesem Jahr wird sie nicht nur vielseitiger als in den Vorjahren sein, sondern auch drei Tage länger. Die Eröffnungs-Veranstaltung im Germanischen Nationalmuseum wird auf den 12. Oktober vorverlegt.

Schon im letzten Jahr war die Nürnberg Web Week sehr gut besucht. Foto: nueww.de



Elf Tage lang dreht sich im Oktober in Nürnberg alles um digitale Trends und Entwicklungen. Die sechste Nürnberg Web Week (NUEWW) wird drei Tage länger dauern als ursprünglich geplant und startet schon am Freitag, den 12. Oktober. Zum Auftakt wird Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung, im Germanischen Nationalmuseum mit dem Journalisten Richard Gutjahr zum Status Quo der Digitalisierung in Deutschland und in der Metropolregion diskutieren. "Die digitale Revolution verändert unser Leben von Grund auf. Und das nicht nur in Berlin oder München, sondern in allen Teilen unseres Landes", so Bär. "Deshalb freue ich mich, dass die Nürnberger mit ihrem Digital-Festival diesen Wandel aktiv mitgestalten. Denn richtig gestaltet, wird unser Leben durch die Digitalisierung zwar anders, aber besser", erklärt die Staatsministerin weiter.

E-Commerce-Hackathon bis Achtsamkeit am Arbeitsplatz

Allein der Schauplatz der Eröffnungsveranstaltung, das Germanische Nationalmuseum, lässt erkennen: Die NUEWW wird in diesem Jahr vielseitiger als je zuvor und hält auch einige eher unerwartete Programmpunkte bereit. "Bisher haben wir mehr als 100 angemeldete Events", berichtet Antonia Merkler aus dem Organisationsteam der NUEWW. "Nicht nur klassische Digitalisierungs-Themen wie Programmieren, IT oder Mobilität sind vertreten, wir beobachten, dass immer mehr Veranstalter aus dem Kultur- und Bildungs-Bereich dazu kommen", so Merkler. Es wird zum Beispiel einen E-Gaming-Spieleabend für Eltern geben mit einer Diskussion darüber, welche Herausforderungen mit digitalen Spielsachen in die Kinderzimmer Einzug halten. Vom E-Commerce-Hackathon über Datenschutz und Smart Home bis hin zu Achtsamkeit am digitalen Arbeitsplatz greifen die Veranstaltungen alle erdenklichen Themenbereiche auf.

Schöne neue Welt mit digitalen Gesundheitsdaten?

Ein besonderes Augenmerk liegt in diesem Jahr auf den Bereichen Gesundheit und Medizin, in denen künftig vieles noch digitaler ablaufen wird. Frisch nach Nürnberg umgezogen, wird sich das Bayerische Staatministerium für Gesundheit und Pflege mit einer eigenen Veranstaltung zur Vernetzung von Gesundheitsdaten an der NUEWW beteiligen. Wenn es um diese Themen geht, sind immer auch sensible persönliche Daten und Informationen betroffen. Deshalb stellt die Digitalisierung hier nicht nur für Unternehmen, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen der Metropolregion eine große Herausforderung dar, sondern ebenso für die Politik.

Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml mahnt, dass bei aller Begeisterung für digitale Neuerungen dennoch der Schutz der Privatsphäre oberste Priorität haben müsse. "Gerade in dem hochsensiblen Bereich Gesundheit müssen die Menschen auch weiterhin die Selbstbestimmung über ihre Daten behalten", fordert die Ministerin. "Ich freue mich darauf, bei der Nürnberg Web Week mit Bürgern und Experten über die Möglichkeiten und Grenzen der Digitalisierung im Gesundheits- und Pflege-Bereich zu diskutieren", so Huml.

Wer selbst Veranstalter werden möchte, kann ein eigenes Event im Rahmen der NUEWW anmelden. Informationen für Veranstalter und für alle, die es werden wollen, gibt es online unter nueww.de.

Über die Nürnberg Web Week

Die Nürnberg Web Week ist das digitale Festival in Nürnberg. Als offenes Netzwerk verbindet es seit 2012 Menschen und Organisationen aus Wirtschaft, Technologie, Bildung und Kultur in der Metropolregion Nürnberg. Die Community der Nürnberg Web Week treibt die aktive Gestaltung der Digitalisierung in allen gesellschaftlichen Bereichen voran.

Eine breit aufgestellte Gruppe von Menschen aus verschiedensten ortsansässigen Organisationen wie Firmen, Bildungseinrichtungen, Start-ups oder Kultureinrichtungen trägt und organisiert das digitale Festival. Alle teilen die Vision von Nürnberg als einer wirtschaftlich, kreativ und kulturell lebendigen, sozialen Stadt, welche die digitale Transformation als umfassenden gesellschaftlichen Wandel für sich nutzt.

nb