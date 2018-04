Drei Verletzte nach Messerstecherei vor Nürnberger Bar

NÜRNBERG - In einer Bar an der Bärenschanze eskalierte am Donnerstagabend die Gewalt: Zwei Männer geriet lautstark in Streit, plötzlich zückte einer der beiden ein Messer. Ein Großaufgebot der Polizei sperrt gemeinsam mit dem USK derzeit den Tatort ab.

In der Dennisstraße reihte sich am späten Donnerstagabend Polizeiauto an Polizeiauto. Foto: ToMa/Eberlein



Zeugen sprechen von einer aufgeheizten Situation, die am Donnerstagabend vor einer Bar in der Nürnberger Dennisstraße eskalierte. Zwei Männer gerieten erst in, wenig später dann vor dem Lokal lautstark in Streit. Warum, ist noch unklar.

Einer der beiden zückte ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Familienmitglieder, die dem Verwundeten zur Hilfe eilten, wurden von der Stichwaffe des Täters ebenfalls getroffen, kamen jedoch mit eher leichteren Blessuren davon.

Die Polizei führte den mutmaßlichen Täter ab. Foto: ToMa



Anwohner bemerkten den Streit und alarmierten die Polizei, die mit einer Streife anrückte. Weil die Situation aber derart aufgeheizt war, wurden auch Kräfte des Unterstützungskommandos (USK) hinzugezogen. Sie sperrten das Areal rund um die Dennisstraße weiträumig ab.

Der Täter konnte noch vor Ort von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Der Kriminaldauerdienst sicherte vor Ort Spuren, nahm das Lokal ins Visier. Noch am Abend übernahm die Mordkommission die Ermittlungen.

