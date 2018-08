Dreister Dieb dreht durch und schlägt Security-Mann

Täter entwendete zwei Mobiltelefone - Fahndung läuft - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb. In einem Elektronikmarkt in der Innenstadt hat er am Mittwochnachmittag zwei Mobiltelefone entwendet.

Ein Detektiv beobachtete den Mann gegen 13.30 Uhr beim Diebstahl. Als der Täter das Geschäft verlassen wollte, sprach der Detektiv ihn an. Laut Polizei schlug der Täter daraufhin den Mitarbeiter, warf die Beute weg und flüchtete. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Während der folgenden Ermittlungen gelang es Beamten zusammen mit dem Ladendetektiv, den Dieb auf Bildern der Videoüberwachung zu identifizieren.

Polizisten der Inspektion Mitte durchsuchten später die Wohnung des Mannes mit einer richterlichen Anordnung im Gepäck. Weder fand sich dort Diebesgut noch war der Beschuldigte zuhause. Gegen ihn laufen Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tig