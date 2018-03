Dreister Dieb geht Nürnberger Polizei gleich dreimal ins Netz

Langfinger entwendete Kleidung, Gegenstände aus Hauskeller und Elektrogeräte - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Polizei hat am Dienstag mehrfach einen jungen Mann festgenommen, der auf Diebeszug war. Der 23-Jährige stahl nicht nur in Geschäften, sondern auch in Privathäusern. Nach dem dritten Vergehen ließen sich die Beamten seine Unbelehrbarkeit nicht mehr gefallen.

Mehrmals ging ein Dieb am Dienstag der Nürnberger Polizei ins Netz. Zuerst hatte der 23-Jährige wegen eines Drogenverstoßes mit den Beamten zu tun. Nachdem die Beamten ihn wieder auf freien Fuß gesetzt hatten, ging er unverzüglich in ein Geschäft in der Innenstadt und stahl dort Kleidung. Weil Zeugen den Mann dabei beobachtet hatten, konnte er nach kurzer Fahndung festgenommen werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Gegen 22.30 Uhr ging die Meldung ein, dass eine unbekannte Person Gegenstände aus dem Keller eines Mehrfamilienhaus an der Rothenburger Straße gestohlen hatte. Auch in diesem Fall war die Personenbeschreibung sehr genau: Die Polizei nahm den 23-Jährigen wenig später fest; das Diebesgut - verschiedene Kleidungsstücke und Elektrogeräte - hatte er noch bei sich. Außerdem fanden die Polizisten bei dem jungen Erwachsenen ein Mobiltelefon, das er vermutlich aus einem Laden in der Innenstadt gestohlen hatte.

Nach seiner dritten Festnahme an diesem Tag veranlassten die Beamten die Haftfähigkeitsprüfung. Anschließend kam der junge Mann "zur Unterbindung weiterer Straftaten" in eine Haftzelle. Die Kripo prüft nun, ob er für weitere Taten in Frage kommt.

Judith Horn