Dritter Platz für Fränkin bei der "Miss Deutschland"-Wahl

Scarlett de Mesa erklomm bei dem Schönheitswettbewerb das Siegertreppchen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jeans sind verboten, dafür aber muss in Runde zwei der eigene Bikini getragen werden: Bei der Wahl zur "Miss Deutschland" drehte sich alles rein ums Äußerliche. Die Fränkin Scarlett de Mesa schaffte es unter die Top drei – und war dabei nicht die einzige Schönheit aus Bayern.

Die Nürnbergin Scarlett de Mesa erklomm bei der Wahl zur "Miss Deutschland" das Siegertreppchen und erreichte Platz drei. © PR/Hans-Joachim Winckler



Sie ist bereits "Top Model Deutschland 2017" - jetzt erreichte sie den dritten Platz bei der Wahl zur "Miss Deutschland" am Samstag. Scarlett de Mesa kommt aus Nürnberg, wo sie neben ihrem Job als Büroassistentin auch modelt. Fitness und Reisen sind ihr Hobby, was ihr vielleicht auch dabei geholfen hat, auf das Siegertreppchen bei der Wahl zu kommen. Denn die Teilnehmerinnen der Wahl werden unter anderem für ihre Figur bewertet. Auch das selbstsichere Auftreten und die persönliche Ausstrahlung spielen eine Rolle bei der Platzierung.

Die zweite Fränkin im Wettbewerb, die amtierende "Miss Franken Classic", Diana Lisak, schaffte es hingegen nicht unter die Top 5. Die 18-jährige Zirndorferin hat dieses Jahr Abitur gemacht und möchte an der Uni Erlangen Jura studieren. Von Kindesbeinen an tanzt sie Ballett, ist deshalb das Auftreten vor einem Publikum gewohnt. "Ein bisschen aufgeregt bin ich schon, aber ich freue mich vor allem darauf", sagte sie im Vorfeld der Misswahl.

Jeans waren verboten

Kam nicht unter die besten fünf: Zirndorferin Diana Lisak. © Stefan Hippel



De Mesa, Lisak und die anderen Frauen mussten bei der Wahl am Samstag in zwei Runden zeigen, was sie – äußerlich - zu bieten haben. Eigene Outfits wurden auf der Bühne präsentiert, Jeans waren dabei aber verboten. Auch der eigene Bikini oder Badeanzug musste optisch ansprechend vorgeführt werden. Außerdem wurde mit jeder Kandidatin ein kleines Interview zu ihren Hobbys oder Zukunftswünschen geführt.

Dass in Bayern viele schöne Frauen leben, zeigte auch der 2. Platz von Mona Schafnitzl. Die Schwäbin wurde bereits zur "Miss Deutschland Bayern" gekürt. Siegerin am Samstag und somit Miss Deutschland wurde Bürokauffrau Olivia Möller. Die 19-Jährige hat sich gegen 16 andere Teilnehmerinnen durchgesetzt.

Am Samstag fand außerdem die Wahl zum Mister Deutschland statt. Schönster Mann des Abends wurde Raphael Merkt aus Spaichingen (Baden-Württemberg). Hier traten neun Kandidaten gegeneinander an.