Drogen bei Streitschlichtung in Nürnberg entdeckt

Marihuana, Amphetamin, Haschisch, Crystal und Ecstasy gefunden - vor 45 Minuten

NÜRNBERG - Ein lautstarker Streit hat einen 26-Jährigen ins Gefängnis gebracht. Polizeibeamte, die zum Schlichten angerückt waren, entdeckten in der Südstadt-Wohnung des jungen Mannes zahlreiche Drogen. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl.

Zeugen alarmierten am Mittwoch gegen 15.30 Uhr die Polizei, weil es in der Wohnung an der Bulmannstraße verbal hoch herging. Streifenbeamte trafen dort kurz darauf auf den 26-Jährigen und einen 22-Jährigen. Nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten, entdeckten die Polizisten einige Marihuana-Pflanzen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an, bei der zwei Schreckschusswaffen sowie weitere Drogen zum Vorschein kamen, darunter Amphetamin, Haschisch, Crystal und Ecstasy.

Der 26-Jährige wurde wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln festgenommen. Er wurde gestern einem Ermittlungsrichter vorgeführt.