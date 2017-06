Drogen-Überdosis: 48-Jähriger stirbt in Nürnberg

Mann wurde tot in seiner Wohnung in der Nordstadt gefunden - vor 1 Stunde

NÜRNBEG - Ein 48-Jähriger wurde tot in der Wohnung in Nürnberg gefunden - neben ihm lag eine leere Spritze, ein Löffel und mehrere hundert Gramm Mariuhana. Laut Polizei starb er an einer Überdosis.

Der 48-Jährige wurde bereits am 28. Mai tot in seiner Wohnung in der Nordstadt gefunden. Wie die Polizei nun mitteilte, starb er an einer Überdosis von Droden.

Neben dem Leichnamlagen eine leere Spritze, ein Löffel und mehrere hundert Gramm Marihuana. Außerdem fand ein Arzt einen frischen Einstich am Körper des Verstorbenen.

An welcher Art von Drogen der Mann letztlich gestorben ist, muss ein chemisch-toxikologisches Gutachten ergeben.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.