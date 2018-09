Drogen und Böller im Auto: 35-Jähriger flüchtet vor Polizei

Fahrer hatte keine gültige Fahrerlaubnis - Mit Wagen in Sackgasse gelandet - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Ein 35-Jähriger versuchte mit seinem Opel vor der Polizei zu flüchten. In einer Sackgasse war die Fahrt aber zu Ende. In seinem Auto fanden die Beamten Drogen und einen verbotenen Böller, außerdem besaß der Mann keinen Führerschein.

Es war am Montagmorgen gegen 3 Uhr, als einer Polizeistreife der Inspektion-Süd in der Ulmenstraße ein schwarzer Opel auffiel. Die Beamten entschlossen sich, den Fahrer zu kontrollieren. Als sie den Verdächtigen allerdings zum Anhalten aufforderten, trat dieser aufs Gaspedal. Während der halsbrecherischen Verfolgungsjagd durch die Südstadt bog der Flüchtende plötzlich ab - und landete in einer Sackgasse. Die Streife hatte nun ein leichtes Spiel, den Fahrer anzuhalten.

Bald war klar, warum der 35-Jährige sich der Kontrolle entziehen wollte: Den Polizisten gegenüber gab er an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Polizisten fanden bei der Durchsuchung des Pkw außerdem eine kleine Menge der Droge Amphetamin und einen verbotenen Böller. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstößen gegen das Sprengstoff- und das Betäubungsmittelgesetz sowie dem Verstoß gegen das Straßenverkehrsnetz verantworten.

