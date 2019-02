Drogenhändler geschnappt: Verdächtiger griff Polizisten an

Drei Beamte wurden verletzt - Angreifer kam ins Krankenhaus - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen in St. Leonhard in Nürnberg mutmaßliche Drogenhändler geschnappt. Einer der Verdächtigen griff mehrere Polizisten an und verletzte sie.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion West hielt in der Schwabacher Straße ein Fahrzeug mit ausländischer Zulassung an. Der Pkw war mit vier Personen besetzt. Im Verlauf der Kontrolle hätten sich konkrete Hinweise ergeben, dass der Fahrer unter Drogen stand, teilt die Polizei mit. Außerdem fanden die Beamten eine geringe Menge Methamphetamin im Fahrzeug. Plötzlich sei der Beifahrer ausgestiegen, habe eine Spritze weggeworfen und sei auf die Beamten losgegangen. Als die Polizisten den 41-Jährigen fesseln wollten, habe sich der Mann gewehrt, um sich geschlagen und ein Messer gezogen. Nur mit Hilfe eines Einsatzstockes und der Unterstützung weiterer Polizeistreifen sei es gelungen, den Angriff abzuwehren, so die Polizei. Anschließend habe sich der 41-Jährige beruhigen und fesseln lassen.

Drei Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Der Angreifer wurde am Bein verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten mehrere hundert Gramm Methamphetamin. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Gegen die Insassen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels eingeleitet. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen drei Personen. Eine Frau (33) sowie zwei Männer (41, 34) werden dem Ermittlungsrichter, der über die Haftfrage entscheidet, vorgeführt.

gs