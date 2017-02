Drohne verfängt sich in 15.000 Volt Oberleitung

NÜRNBERG - Einem Lokführer der Deutschen Bahn fiel am vergangenen Sonntag ein blinkender Gegenstand in der Oberleitung der S-Bahn auf. Sofort informierte er die Notfallleitstelle. Ein Techniker der Bahn fand eine ferngesteuerte Drohne in der 15.000 Volt starken Leitung zwischen Röthenbach und Lauf.

Die ferngesteuerte Drohne verfing sich am Sonntagabend in einer 15.000 Volt starken Oberleitung der S-Bahn. © Bundespolizei



Wie die Polizei berichtet, meldete der Lokführer gegen 19 Uhr bei der Notfallleitstelle der Deutschen Bahn einen Gegenstand in der Oberleitung der S-Bahn zwischen Röthenbach und Lauf an der Pegnitz.

Ein Techniker der Bahn sah sich den blinkenden Gegenstand genauer an. Dabei handelte es sich um eine ferngesteuerte Drohne die sich in der 15.000 Volt starken Stromleitung verfangen hatte. Mit Hilfe einer Isolierstange konnte das Flugobjekt aus der Leitung entfernt werden.

Nach Aussage des Bahnmitarbeiters hätte die Drohne bei einer Kollision mit einem Zug die Fronstscheibe durchschlagen.

Die Bundespolizei Nürnberg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen Unbekannt ein.

blu

