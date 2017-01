Drohnen-Invasion: Flugsicherung plädiert für Führerschein

NÜRNBERG - Die guten alten Spielzeughubschrauber scheinen ausgedient zu haben: Im 21. Jahrhundert lassen Alt und Jung lieber "unbemannte Luftfahrzeuge" steigen. Zivile Drohnen sind zwar unbewaffnet, aber nicht unbedenklich — auch in Nürnberg.

Der fahrlässige Umgang mit "unbemannten Luftfahrzeugen" kann ernsthafte Folgen haben. © Marc Müller (dpa)



Die Deutsche Flugsicherung (DFS) beziffert die Zahl der Drohnen hierzulande auf etwa 400.000. Zwei Drittel davon werden privat, der Rest gewerblich genutzt. Man schätzt, dass allein vergangenes Weihnachten rund 100.000 Stück unter deutschen Christbäumen lagen.

Darüber jubelt der Elektronik-Einzelhandel: "Drohnen erfreuen sich bei unseren Kunden zunehmender Beliebtheit“, sagt eine Sprecherin der Media-Saturn-Holding. "Wir gehen auch davon aus, dass dieser Boom noch längere Zeit anhalten wird." Die ferngesteuerten Fluggeräte liegen also voll im Trend — für viele wohl auch ungeachtet der Gefahren, die sie mit sich bringen.

Sachschäden und Schrecksekunden

Bis Ende November 2016 wurden der DFS 63 Behinderungen durch Drohnen gemeldet. 57 davon spielten sich im Großraum von Verkehrsflughäfen ab, darunter insbesondere Global Player wie Frankfurt, München, Düsseldorf, Berlin-Tegel. Über der Nürnberger Kaiserburg kam es fast zur Kollision mit einem Kleinflugzeug.

Und auch am Airport Nürnberg gab es laut Kristina Kelek von der DFS einen Drohnenzwischenfall. "Allerdings würde ich lieber von Sichtungen sprechen", sagt Kelek. Der DFS werden nämlich lediglich Sichtungen von Piloten gemeldet, nicht aber konkrete Unfälle, die durch die sogenannten Quadro- oder Multikopter verursacht werden.

Wie das Luftamt Nordbayern mitteilt, kam es im vergangenen Jahr zu mehreren Zwischenfällen: In der Oberpfalz krachte ein Gerät in einen Baum, eine Autofahrerin kam dabei mit dem Schrecken davon. In Oberfranken beschädigte eine abgestürzte Drohne ein Kraftfahrzeug, eine andere kollidierte mit einer Windkraftanlage und stürzte ab. Bis auf schrottreife Drohnen gab es keine einschlägigen Sachschäden oder gar Verletzte - vorerst.

Angesichts solcher "ernsthaften Risiken" macht sich die DFS zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium für einen "Drohnenführerschein" stark, der regelmäßig erneuert werden muss, erklärt Kristina Kelek.

Auch Sven Grundmann unterstützt diese Idee. Der Nürnberger Foto- und Videojournalist nutzt beruflich selbst eine Drohne, meint aber: "Viel zu viele Leute kaufen sich die Maschinen, ohne groß darüber nachzudenken." Das sei gerade in Nürnberg ein Problem. Denn der Himmel über dem nahen Flughafen ist ein riesiger abgesicherter Luftraum, eine sogenannte Kontrollzone. Allein von Nord nach Süd reicht sie von Erlangen bis zur Gartenstadt.

Ortung über eingebauten Chip

Zwar sieht ein Gesetzesentwurf von Bundesverkehrsminister Dobrindt eine Kennzeichnungspflicht für "alle Flugmodelle und unbemannten Luftfahrtsysteme" vor, die schwerer sind als 250 Gramm. Doch um diese "fair und sicher in den Luftraum zu integrieren, halten wir zudem eine amtliche Registrierung von Drohnen für unverzichtbar", meint DFS-Sprecherin Kristina Kelek. "Damit könnte man künftig nicht nur den Halter des Geräts ermitteln, sondern vor allem die Drohne selbst orten."

Beispielsweise per eingebautem Chip, ähnlich einer SIM-Karte. "Der Chip würde es Lotsen ermöglichen, Piloten über die Luftlage von Drohnen zu informieren, notfalls zu warnen." Der Hintergrund dieser Überlegung: Wegen ihrer geringen Größe sind Drohnen für Fluglotsen auf dem Radar unsichtbar.

