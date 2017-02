DSDS: Nürnberger bekommt in Dubai neue Konkurrenz

Gastronom Alexandros Lioparis noch immer im Rennen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er hat es geschafft: Alexandros Lioparis aus Nürnberg hat sich auch im Deutschland-Recall der Show "Deutschland sucht den Superstar" durchgesetzt und darf nun mit nach Dubai - gemeinsam mit 29 anderen Kandidaten. Superstar könnte dennoch jemand ganz anderes werden.

Ab in die Wüste! Der Nürnberger Alexandros Lioparis gehört zu den 30 Auserwählten, die für den RTL-Show-Evergreen "Deutschland sucht den Superstar" mit nach Dubai fliegen dürfen. Zum Recall.

Die erste Runde hatte der 26-Jährige Gastronom zuvor bereits problemlos gemeistert - alles andere wäre auch eine große Überraschung gewesen, hatte sich RTL doch so um den Nürnberger bemüht.

Für den Recall am persischen Golf hat sich Pop-Titan und DSDS-Jury-Legende Dieter Bohlen eine Neuerung einfallen lassen (zumindest durfte er sie verkünden): Neben den 30 "regulär" qualifizierten Kandidaten stehen nun auch so genannte "Herausforderer" bereit, die heiß auf die Plätze der gesetzten Gesangstalente sind. Gut möglich also, dass der spätere Superstar gar nicht bei den Top 30 dabei ist - sondern erst noch auf die Bildfläche tritt.

Bis Anfang April zeigt RTL nun samstags Recall-Sendungen. Wann Alexandros Lioparis wieder zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt, allerdings informiert der Sänger seine Facebook-Fans immer rechtzeitig.

psz

Mail an die Redaktion