Duda-Eck und KWT: Hier ging Nürnberg früher shoppen

Haus der Mode, Eisen-Burkert - So schön war die Geschäftswelt damals - vor 59 Minuten

NÜRNBERG - Sie waren Treffpunkte und Wahrzeichen der Stadt: beliebte Nürnberger Geschäfte, die es heute nicht mehr gibt. Ein Blick zurück.

Hier gab's Schuhe, hier traf man sich, hier fuhr noch die Straßenbahn: Das Duda-Eck an der Ecke Karolinenstraße / Pfannenschmiedsgasse wurde im Jahr 2000 geschlossen. Heute befindet sich die Kosmetik-Kette Müller darin. © Gertrud Gerardi



Hier gab's Schuhe, hier traf man sich, hier fuhr noch die Straßenbahn: Das Duda-Eck an der Ecke Karolinenstraße / Pfannenschmiedsgasse wurde im Jahr 2000 geschlossen. Heute befindet sich die Kosmetik-Kette Müller darin. Foto: Gertrud Gerardi



Am Duda-Eck verabredeten sich die Nürnberger traditionell zum Stadtbummel. Bis zum Jahr 2000, dann wurde das Schuhgeschäft geschlossen. Heute befindet sich die Drogerie-Filiale Müller darin. Viele "Ureinwohner" trafen sich trotzdem lange noch am Duda-Eck.

Für das Kaufhaus Hertie — der heutige City-Point — kam das Aus schon früher: 1997 wurde die Filiale trotz großer Proteste des Personals dichtgemacht.

Ebenfalls 1997 ging es dem Eisen-Burkert an den Kragen: Eine Institution, in der die Schrauben von Herren in Kitteln noch einzeln verkauft wurden.

Eine Institution in Sachen edlerer Mode war das Haus der Mode. 1991 wurden die Filialen an der Museumsbrücke und in der Königstraße geschlossen. Zur selben Unternehmensfamilie gehörte auch das Modehaus Fischer, in dem heute der SportScheck zu finden ist. Es schloss ebenfalls 1991.

Ein beliebtes Warenhaus war das "Kaufhaus Weißer Turm", kurz KWT, 1886 von Hermann Tietz gegründet. Das neue Kaufhaus am Ludwigsplatz wurde 1913 fertiggestellt. 1945 brannte das Haus komplett aus, weil Zwangsarbeiter ein Feuer gelegt hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es wieder aufgebaut. 1984 übernahm Rudolf Wöhrl das Gebäude.

arö