Vier städtische und drei staatliche Realschulen sind in Nürnberg ansässig. Hinzu kommen zwei kirchliche und drei private die Schüler zur mittleren Reife führen. Alle Nürnberger Realschulen gibt's hier im Überblick!

Klicken Sie sich durch unsere historischen Bilder aus dem Juni 1967 und lesen Sie, was Nürnberg damals bewegte!

Am Pfingstmontag gegen 12.30 Uhr wurde in der Höfener Straße in Nürnberg eine getötete Frau gefunden. Laut Polizei handelt es sich um eine Prostituierte.