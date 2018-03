"Earth Hour": Heute gehen in Nürnberg die Lichter aus

Mehrere historische Gebäude versinken für eine Stunde in der Dunkelheit - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Auch in diesem Jahr beteiligt sich Nürnberg wieder an der "WWF-Earth-Hour": Kaiserburg, Schöner Brunnen, Lorenzkirche, Opernhaus, Kettensteg und rund 50 weitere historisch bedeutsame Gebäude versinken am Samstag um 20.30 Uhr für eine Stunde im Dunkeln. Eine solche Aktion will gut geplant sein.

Nicht nur die Nürnberger Kaiserburg wird am Samstag für eine Stunde in der Dunkelheit versinken. © Roland Fengler



Nicht nur die Nürnberger Kaiserburg wird am Samstag für eine Stunde in der Dunkelheit versinken. Foto: Roland Fengler



Die Straßenbeleuchtung bleibt aus Sicherheitsgründen angeschaltet, die Beleuchtung historisch bedeutsamer Gebäude in Nürnberg aber erlischt am pünktlich um 20.30 Uhr für eine Stunde. Wie vom Erdboden verschluckt verbleiben Lorenzkirche und Co. dann in der Dunkelheit. Eine sehr spannende Sache, findet Norbert Hirschmann, Lichtexperte beim städtischen Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör): "Wenn man es gewohnt ist, dass ein markantes Gebäude immer beleuchtet ist und dieses dann plötzlich in der Dunkelheit verschwindet, ist das im ersten Moment ein ungewohnter, ganz neuer Anblick."

Gesteuert werden die Scheinwerfer, die Burg, Kettensteg und Co. das ganze Jahr über anstrahlen, über eine Funkrundsteuerung – und die will auf eine solche Aktion gut vorbereitet werden. Insgesamt befinden sich im Stadtgebiet rund 1000 Empfänger, die verschiedene Lichtquellen steuern – etwa auch Straßenlaternen. Am Samstag dürfen zur "Earth Hour" aber natürlich nur die "richtigen" Empfänger reagieren. "Dazu kommt, dass die Steuerung der Anlage über Frankfurt läuft. Dort steht ein großer Fernwellensender, der diverse Signale aus verschiedenen Städten koordiniert", sagt Hirschmann.

"Earth Hour" mit positiven Effekt

Neben dem eigentlichen Anliegen der „Earth Hour“, die Hirschmann durchaus sinnvoll findet, sieht er einen weiteren positiven Aspekt, für den sich die notwendige Programmier-Mühe lohne: "Menschen wissen oft erst, was sie haben, wenn es weg ist. Wenn die markanten Punkte in der Stadt plötzlich in der Dunkelheit verschwinden, ist es umso schöner, wenn sie um 21.30 Uhr wieder zu sehen sind. Man nimmt das Licht plötzlich ganz anders wahr." Insgesamt werden an rund 60 Objekten in der Stadt mehr als 800 Scheinwerfer abgeschaltet.

Die "Earth Hour" ist die weltweit größte Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Rund um den Globus werden zum bereits zwölften Mal Millionen von Menschen, tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausschalten und so gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz des Planeten setzen. Nürnberg beteiligte sich erstmals 2011 an der Aktion. Die Stadt stehe hinter den Zielen der "Earth Hour" und rufe auch alle Bürger zur Teilnahme auf, heißt es aus dem Rathaus.

Stefanie Taube E-Mail