Rapper Cro machte sich mit Songs wie "Easy", "Einmal um die Welt" und "Kein Benz" einen Namen in der deutschen Pop-Szene. Außerdem ist der Teenie-Schwarm mit dem bürgerlichen Namen Carlo Waibel bekannt für seine Panda-Maske. Die trug er auch bei seinem Auftritt in der Arena Nürnberger Versicherung am Samstagabend. Bevor der Entertainer auf die Bühne sprang, heizte sein Opening Act "Marvin Game" dem Publikum ein. © Stefan Hippel