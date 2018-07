Ehefrau gefoltert: Vier Jahre Haft für 40-Jährigen

Harte Drogen machten Samir K. unberechenbar - Monatelanges Martyrium - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Er folterte seine Frau, bot sie Passanten zum Sex an und zertrümmerte einen Laptop auf ihrem Kopf. Vom Landgericht Nürnberg-Fürth kassierte ein 40 Jahre alter Familienvater nun vier Jahre Freiheitsstrafe. Seine Ex-Frau hat noch heute Angst.

Zwölf Jahre lang führte er mit Steffi F. (alle Namen geändert) eine harmonische Beziehung, ein ganz normales Familienleben. Dann jedoch geriet Samir K. an Crystal. Dank der Droge konnte er die Nachtschichten als Sicherheitsmitarbeiter besser bewältigen. Als jedoch sein Chef davon Wind bekam, feuerte er den Familienvater fristlos. Samir K. hätte sich einen neuen Job suchen können – stattdessen aber verfiel er der Droge immer mehr. Der Stoff machte einen anderen Menschen aus ihm. Er bekam Wahnvorstellungen, sah Menschen die Wände hochklettern, Würmer – und bildete sich ein, dass seine Frau andere Männer treffe.

Bei verbalen Auseinandersetzungen blieb es nicht. In regelrechten Verhören wollte er von ihr wissen, ob sie ihn betrügt. Passte ihm die Antwort nicht, schlug er zu. Hielt sich Steffi F. die Hände schützend vor den Kopf, hagelte es Schläge. Um seine Frau zu überführen – tatsächlich hatte sie gar keinen Liebhaber – installierte Samir K. Kameras in der Wohnung.

Laptop auf Kopf zertrümmert

Der 40-Jährige drohte seiner Frau, dass er sie von einem HIV-infizierten Drogenabhängigen vergewaltigen lasse. Im Hof zwang er sie auf die Knie, hielt ihr eine Gaspistole auf den Kopf. In der Stadt bot er seine Frau Passanten zum Sex an, bei Autofahrten rammte er ihr den Ellbogen in die Seite. Immer wieder drohte er ihr mit einem Messer, zertrümmerte einen Laptop auf ihrem Kopf. Nach einem monatelangen Martyrium flüchtete Steffi S. mit der damals sieben Jahre alten gemeinsamen Tochter ins Frauenhaus. Doch auch dort tauchte Samir K. auf. Als ihn die Polizei aufgriff, hatte er ein Messer dabei. Und dennoch: Einen Haftbefehl gab es noch lange nicht.

Erst, als der drogenabhängige Mann ein Fahrrad klauen wollte und dabei erwischt wurde, klickten die Handschellen. Deshalb – und weil er in acht Kellerabteile eingebrochen sein soll – musste er sich nun vor dem Landgericht verantworten.

Das monatelange Martyrium seiner mittlerweile von ihm geschiedenen Frau fand jedoch nur zu einem kleinen Teil einen Weg in die Anklageschrift. Darin wird dem 40-Jährigen lediglich eine einfach Körperverletzung vorgeworfen. Der Grund: Er hat seiner Frau einen Kopfstoß verpasst und brach ihr damit die Nase.

Kritik an der Staatsanwaltschaft

Der Prozess begann mit Verständigungsgesprächen. Für ein Geständnis bot man dem Angeklagten eine Freiheitsstrafe um die vier Jahre an – plus/minus drei Monate. "Hätte sich nur mal früher jemand die Mühe gemacht, die Frau zu vernehmen", sagt Nebenklage-Vertreter Nils Junge. Im Prozess sagte seine Mandantin unter Tränen aus. "Hätte man all das, was er ihr angetan hat, auch angeklagt, dann wäre die Strafe schon allein dafür gerechtfertigt gewesen."

Auch die Staatsanwaltschaft – der Sitzungsvertreter ist ein anderer, als der, der zunächst mit dem Fall betraut worden war – beantragte in seinem Plädoyer eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Grund: Ein Kopfstoß kann laut einem Gutachter durchaus lebensgefährlich werden, schließlich können dabei Adern im Kopf platzen.

Das Landgerichts verurteilte den 40-Jährigen jetzt zu vier Jahren Freiheitsstrafe. Sechs Monate davon muss er im Gefängnis absitzen, dann darf er eine Therapie machen. Hält er diese durch und bringt sie erfolgreich zu Ende, kann er früher auf freien Fuß kommen. Während der Vorsitzende in der Urteilsbegründung immer wieder betont, dass nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was er seiner Frau angetan hat, auch wirklich angeklagt wurde, hofft Steffi F., dass Samir K. ihre neue Adresse nicht erfährt.

Julia Vogl E-Mail