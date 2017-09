Eheglück auf Wanderschaft

NÜRNBERG - Sie sorgen für den Spaß

der anderen – und leben ein Leben, das so ganz anders ist als das der durchschnittlichen Nürnberger. Schausteller sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Wenn sie heiraten, dann meistens Schausteller. Bei der Familie Grauberger ist das aber anders.

Kurt und Ana Grauberger sind für Schausteller ein eher ungewöhnliches Paar. Bei den Graubergers liegt es aber in der Familie, dass sie sich ihre Ehefrauen nicht auf dem Festplatz suchen. © Foto: Julia Vogl



Ana und Kurt Grauberger stehen beim Herbstvolksfest zusammen an der Theke. Die "Alte Bierhüttn" ist abends der Treffpunkt schlechthin – die beiden müssen schuften. Am frühen Nachmittag ist es noch ruhig. "Wir stehen morgens gemeinsam auf und arbeiten den ganzen Tag zusammen", sagt Kurt. Und trotzdem wirken die beiden wie zwei frisch Verliebte. "Normalerweise heiraten Schausteller ja Schausteller", sagt Kurt, der selbst zeitweise auf dem Festplatz aufgewachsen ist. "Man trifft sich hier, wächst miteinander auf, abends gibt es die ein oder andere Party", erzählt er. Kein Wunder also, dass daraus auch die ein oder andere Ehe entsteht. Zumal bei den Arbeitszeiten am Festplatz und den ständig wechselnden Orten Dates sowieso schwer zu einzuplanen sind. Überhaupt: "Der Partner sollte schon mitziehen, wenn der andere Schausteller ist", sagt er. Zur Bedingung hat er das seiner Ana aber nicht gemacht.

Kennengelernt haben sich die beiden im Urlaub. Damals, vor sechs Jahren, auf der Isla Margarita – einer karibischen Party-Insel, die zu Venezuela gehört. "Das war mein letzter Urlaubsabend", erinnert sich Kurt. Per Facebook, Whatsapp, Skype blieb man in Kontakt. Ein halbes Jahr später kam Ana dann nach Deutschland. "Eigentlich wollte ich nur zwei Wochen bleiben", sagt sie. "Das muss ein wahnsinniger Kulturschock für sie gewesen sein", sagt Kurt über die Zeit, als Ana auch gleich beim Winterdorf mitgeholfen hat – inklusive Glühwein. Es war kalt, Ana konnte noch kein Deutsch – und blieb trotzdem gleich für drei Monate. Länger konnte sie nicht bleiben – das Visum war nämlich zeitlich begrenzt.

Mit ihrem Rückflug nach Venezuela war es trotzdem nicht vorbei. Sie besuchten sich immer wieder – bis sie 2014 endlich sämtlichen Papierkrieg gewannen und heiraten konnten. Dass Ana mit Kurt zusammen arbeitet,

ist für sie selbstverständlich. Einfach war es jedoch nicht. "Die anderen Schausteller waren von Anfang an total nett zu mir", sagt sie. Und doch habe sie sich manchmal gefühlt, als stünde sie einer eingeschworenen Gemeinschaft gegenüber. "Es ist eben nicht normal, dass jemand kommt, der vorher kein Schausteller war", sagt sie. Mittlerweile hat sie sich aber bestens eingelebt.

Dass Kurt Grauberger eine Frau geheiratet hat, die nicht vom Festplatz stammt, ist in seiner Familie übrigens ganz normal. "Mein Papa hat schließlich auch eine Zahnarzthelferin geheiratet", sagt er. Für seine Mama sei das Schaustellerleben am Anfang auch ungewohnt gewesen. "Aber für mich war es das beste, was passieren konnte", sagt er.

Dadurch, dass seine Mama eben einen anderen Hintergrund hatte, konnte er die ganze Woche über in die gleiche Schule gehen, Freundschaften außerhalb des Schaustellerlebens knüpfen. Seine Oma hat sich unter der Woche um das Mittagessen und die Hausaufgabenbetreuung gekümmert. "Am Freitag hat mich mein Vater dann immer abgeholt und zum Festplatz mitgenommen", sagt er, "ich bin in beiden Welten groß geworden." Normalerweise wachsen Schaustellerkinder im Internat auf, oder werden immer in der Stadt unterrichtet, in der der Betrieb gerade Station macht.

