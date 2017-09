Ehrenhalle und Rathaussaal bleiben bis Mai 2018 geschlossen

NÜRNBERG - Das Rathaus zeigt sich derzeit teilverhüllt. Während am Gebäude Hauptmarkt 18 Fassadenplatten saniert werden müssen, sind die Eingriffe im Wolff’schen Bau umfangreicher.

Das Nürnberger Rathaus zeigt sich derzeit teilweise verhüllt. Foto: Roland Fengler



Hier laufen Umbauarbeiten in der Ehrenhalle, am Aufzug und im Saal. In die Ehrenhalle werden unter anderem ein Empfangstresen, eine Garderobe und eine Ausstellung zur Geschichte der alten Reichsstadt Nürnberg eingebaut. Mit der Erweiterung des Aufzugs wird künftig erstmals auch der historische Rathaussaal barrierefrei zugänglich. Gleichzeitig lässt die Stadtverwaltung im historischen Rathaussaal die Licht-, Ton- und Klimatechnik erneuern.

Dies sei schon lange überfällig und könne nun kurzfristig miterledigt werden, sagt Hochbauamtsleiterin Petra Waldmann. Ehrenhalle und Rathaussaal bleiben daher bis mindestens Mai 2018 geschlossen. Das Rathaus muss Mietinteressenten solange vertrösten; viele Veranstaltungen könnten aber in den Heilig-Geist-Saal verlegt werden.

Dem Einwand von CSU-Stadtrat Marcus König, ob man den Eingang zu dem Baudenkmal denn nicht optisch ansprechender hätte verkleiden können als mit weißem Stoff, gibt Amtsleiterin Waldmann nicht recht. Schon im Oktober sollen die Bauzäune für die Schuttcontainer wieder verschwinden. Für die kurze Zeit wären hübsch bedruckte Planen schlicht zu teuer gewesen.

