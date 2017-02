Ein Essen für Freunde auf dem Silbertablett

NÜRNBERG - Stammgäste stehen sprachlos im früheren "Bratwurst Herzle" in der Brunnengasse. Vor ein paar Monaten haben Ralph und Claus Weiß sowie Fabian Faßmann das alteingesessene fränkische Lokal übernommen, jetzt wurde es kernsaniert und als "Boeheim Bierhalle" wiedereröffnet.

Koch Patrick Brohnke hat schon im "Würzhaus" Erfahrung gesammelt, jetzt bringt er Fleischiges, aber auch Gemüse aus dem Smoker in der "Boeheim Bierhalle" von Fabian Faßmann (rechts) auf den Tisch. Foto: Eduard Weigert



Die Herren betreiben bereits die "Boeheim Bar" in der Klaragasse sowie die dazugehörige Brauerei in Pegnitz.

Als "Neuinterpretation fränkischer Wirtshauskultur" beschreiben die Macher ihre "Boeheim Bierhalle", in der man (Bier) trinken, Feines aus dem "Smoker" genießen und ganz offiziell einen Schafkopf klopfen darf. Es gibt sogar ein hauseigenes Blatt, gestaltet von Tabea Raab und Marcel Voget, die auch für hübsche Details, wie Speisekarten und Bierdeckel verantwortlich sind.

Es ist also kein Stein auf dem anderen geblieben. Nur die alte, holzvertäfelte Stube mit ihren Wirtshaustischen und -bänken widerstand der Renovierung und blieb im Original erhalten. Der Rest des Gastraumes erstrahlt hell und licht in Weiß.

Das Wiener Architekturbüro Zirup hat, wie schon bei der "Boeheim Bar", Großes geleistet. Extra entworfene Bierbänke aus hellem Holz samt Bänken spiegeln urbanen Charakter wider, ganz vorne am Fenster lässt sich der Gast an ein paar Stehtischen nieder. Der türkis gekachelte "Bieraltar" mit Zapfhähnen aus Tschechien für besonders cremigen Schaum liegt prominent im Raum.

Etliche Craft-Biere aus kleinen Brauereien, natürlich auch von Boeheim, aus der Flasche und vom Fass, lassen Bierliebhaber glücklich seufzen, Autofahrer werden mit einem schönen Retro-Cola-Mix froh.

Das Essen steht im Mittelpunkt, sagt Ralph Weiß. Stolz sind die Jungs auf ihre "Smoker", in denen das Fleisch bis zu 18 Stunden schonend gegart wird. In der Küche stehen die Köche Patrick Brohnke und Felix Krey. Es gibt BBQ und Ralph Weiß stellt klar: "Keine Burger!". Sondern eben Fleisch, das von einem regionalen Metzger kommt. Darunter grobe fränkische Bratwürste (kleine Portion 7,90 Euro/14,90 groß) mit Beilagen wie "Omas Kartoffelsalat" oder fränkischem Cole Slaw (ab 3,50 Euro), die ein ganz neues Aroma durch das Smoken erhalten. Besonders beliebt sei "The Boeheim BBQ Feast", ein Silbertablett mit Ribs, Pulled Pork und Soßen für ein Essen unter Freunden. Vegetarier erfreuen sich an Gemüse und exotischer Jackfrucht, ebenfalls aus dem Smoker. Und um die Mittagszeit stehen diverse Sandwiches auf der Karte.

Katja Jäkel