Ein Herz für Chrom: Britische Oldtimer im Ofenwerk

Die besten Bilder vom 8. England-Treffen im Nürnberger Norden - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die britische Flagge wehte am Sonntag über dem Ofenwerk in Nürnberg. Bentley, Rolls-Royce und Landrover ließen die Herzen der Oldtimerfans höher schlagen - trotz strömenden Regens. Besonderes Highlight: ein Lotus. Wir haben die Bilder.

