Ein Schwerverletzter: A6 wegen Unfall drei Stunden gesperrt

Stauende übersehen - vier Fahrzeuge beteiligt, darunter ein Sattelzug - vor 27 Minuten

NÜRNBERG - Weil ein 49-Jähriger am Mittwochnachmittag das Stauende auf der A6 übersehen hatte, kam es zu einem folgenschweren Unfall, bei dem der Mann schwerverletzt wurde. Die Autobahn war für drei Stunden komplett gesperrt.

Gegen 17.30 Uhr war der 49-Jährige aus dem Kreis Aichach-Friedberg mit seinem Auto auf der A6 in Richtung Amberg unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg-Ost bemerkte der Mann zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihm verkehrsbedingt anhalten mussten. Er versuchte noch auf die linke Spur auszuweichen, jedoch vergeblich. Es kam zu einem folgenschweren Unfall mit vier beteiligten Fahrzeuge, darunter auch ein Sattelzug mit Anhänger.

Der 49-Jährige wurde laut Polizei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in das Klinikum Nürnberg-Süd gebracht werden. Ein weiterer leichtverletzer Unfallteilnehmer wurde ebenso in die Klinik eingeliefert. Zur Räumung der Unfallstelle musste die A6 für etwa drei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd über die A 73 geleitet. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 24.000 Euro.

