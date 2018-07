Ein Stück Industrie-Geschichte: Das "Spektrum" in Nürnberg

NÜRNBERG - Der Name ist Programm: "Spektrum" heißt ein Gewerbepark in Nürnberg-Gibitzenhof. - und die Palette der Nutzer ist tatsächlich denkbar breit gefächert. Ein Streifzug über das Areal ist zugleich ein Ausflug in die Nürnberger Industriegeschichte.

Der tiefgreifende Wandel der Nürnberger Wirtschaftsstruktur ist im Gewerbepark "Spektrum" im noch heute stark industriell geprägten Gibitzenhof mit Händen zu greifen: Wo einst Schuhe produziert wurden und Alcatel als eines der großen Funktechnik- und Elektrounternehmen ansässig war, findet sich heute ein bunter Mix von weit mehr als 300 Nutzern aus ganz unterschiedlichen Branchen.