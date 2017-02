Ein Stück Nürnberg bei umstrittener Skulptur in Dresden

NÜRNBERG - Monument nennt der syrische Künstler Manaf Halbouni eine Installation auf dem Dresdener Neumarkt. Es ist vor allem ein Mahnmal für die Zerstörung von Aleppo – das heute so in Schutt und Asche liegt wie Elbflorenz vor 72 Jahren. Nürnberger dürften Teile der Installation sehr bekannt vorkommen.

Die Busse dürften den Nürnbergern bekannt vorkommen - und sogar ein Teil des VAG-Logos ist auf der Seite noch zu erkennen bei dem Kunstwerk "Monument" in Dresden.. Foto: AFP



Ist das nicht die typische Lackierung in Rot und Weiß der Nürnberger VAG? Und die Wölbung auf dem Dach die vertraute Silhouette ihrer Erdgas-Busse? Und tatsächlich: Zwei der Fahrzeuge stammen aus Beständen der VAG. "Sie waren 15 Jahre bei uns im Einsatz und sind im vergangenen Jahr an einen Schrotthändler verkauft worden", bestätigte Unternehmenssprecherin Elisabeth Seitzinger auf Anfrage. Mancher mag das als ein Detail am Rande abtun. Und auch dem Künstler dürfte das kaum bekannt oder bewusst sein – etwas anderes als Schrott kam für ihn ja nicht infrage.

Aber die Beziehung nach Nürnberg verschafft der Konstruktion eine Pointe eigener Art: Weil Nürnberg natürlich nicht weniger zerbombt war als Dresden. Wird hier alljährlich vor allem der Schreckensnacht mit den Luftangriffen am 2. Januar 1945 gedacht, ist für die sächsische Landeshauptstadt der 13. Februar das Datum des Untergangs. Um der Auseinandersetzung damit einen aktuellen Impuls zu verleihen, hatte die Stadt mit dem liberalen Oberbürgermeister Dirk Hilbert grünes Licht für das, wie es heißt, ausschließlich von Sponsoren und Stiftern finanzierte Vorhaben gegeben.

Dass es in der Öffentlichkeit sofort zum Teil wütende Proteste auslöste, also provozierte, war absehbar und einkalkuliert – zumal in dem durch Rechtsextreme und Rechtspopulisten aufgeladenen und polarisierten gesellschaftlichen Klima in Dresden.

Rechte Demonstranten hatten die Einweihung des Kunstwerkes vor der Dresdner Frauenkirche massiv gestört. Gut 100 Anhänger des islam- und fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses schrien am Dienstag gegen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) an, der eine Rede zu der Installation des deutsch-syrischen Künstlers Manaf Halbouni hielt. Hilbert sagte, manchmal bedürfe es ungewöhnlicher Mittel, um das Weltgeschehen im wörtlichen Sinne vor Augen zu führen.

Hilbert sagte, mit dem "Monument" wolle Halbouni wachrütteln und zwischen den unterschiedlichen Orten Dresden und Aleppo, zwischen unterschiedlichen Ereignissen wie der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg und der Zerstörung Aleppos im Syrienkrieg vermitteln. Die aufgebrachten Pegida-Anhänger skandierten: "Schande, Schande" und "Der Schrott muss weg." Hilbert wurde als "Heuchler" und "Volksverräter" beschimpft.

